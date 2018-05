La suerte de cinco uruguayos que vibrarán con la Celeste en Rusia desde la tribuna

A escasos días del comienzo de la máxima fiesta del fútbol que se celebrará en Rusia, en Uruguay el espíritu celeste se palpita a cada instante y cientos de fanáticos se preparan para emprender una aventura hacia esas tierras para alentar a la Selección Uruguaya, en los encuentros que dispute por la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.



Ángela Atto, Alba Rodríguez y Álvaro Crosignani formarán parte de ese privilegiado grupo que viajará a Rusia para estar presente en el debut de la Celeste ante Egipto el 15 de junio, en el Estadio Central de Ekaterimburgo, luego de resultar ganadores del primer sorteo de la promoción Fiesta Uruguaya realizada por Tienda Inglesa.



Los tres afortunados se hicieron acreedores de pasajes aéreos a Moscú y a las ciudades Rostov del Don y Samara, ubicadas al suroeste del país, nueve noches de alojamiento, seguro de asistencia del viajero, traslados entre el aeropuerto y el hotel, pasajes para hacer uso del metro en Moscú durante toda la estadía y guías bilingües.



Ángela Atto y su primera experiencia de volar

La vida de Ángela Atto, de 55 años, madre de tres hijas y residente en Ciudad de la Costa, es un festejo constante desde que supo que ganó el viaje a Rusia de Tienda Inglesa.



“Cuando me llamaron estaba preparando el desayuno con mi hija y con mi madre. No podía creerlo, fue una alegría muy grande. La noticia se corrió y todos mis amigos y familiares comenzaron a llamarme y a enviarme mensajes. Muchas de las personas que conozco no creían en los sorteos hasta que me pasó a mí”, relata con emoción.



Ángela, cliente habitual de la sucursal de Lagomar, asiste prácticamente todos los días a Tienda Inglesa y siempre completa los cupones. “Es la primera vez que recibo un premio. No me lo esperaba”, confiesa.



Junto a una de sus hijas experimentará al mismo tiempo la emoción de volar en avión y viajar al exterior por primera vez. Con la ayuda de sus hijas y amigos, se prepara para lo que considera que será una experiencia que le cambiará la vida. “Voy a entrar a otro mundo”, manifiesta.



Respecto a la Celeste tiene grandes expectativas. “Les va a ir muy bien. Si no llegan a ser campeones van a estar cerca. Tengo mucha fe”, concluye entusiasmada.



Alba Rodríguez y un viaje inimaginable

Alba Rodríguez, una enfermera de 47 años, asegura que ir a Rusia era un viaje que nunca se hubiera imaginado. Cuando la escribana la llamó para comunicarle que era una de las afortunadas ganadoras, dudó de la información hasta que le dijeron su número de cédula.



“No me creí lo que me estaban diciendo, esa es la verdad. Estoy muy emocionada. Esto es como sacarse la lotería”, explica y confiesa que tanto a ella como su familia todavía les cuesta creer que viajará al mundial.



Alba, quien es cliente regular de la sucursal de Propios desde hace muchos años, nunca se imaginó que tendría la posibilidad de conocer un país tan diferente a Uruguay, a donde irá acompañada por su prima. “Ir a Rusia no estaba entre mis planes y tengo muchas expectativas. Voy a conocer un país muy diferente al nuestro y aprender sobre el lugar y tengo fe en que nuestra Selección llegará a lo más alto”, relata.



Álvaro Crosignani aseguró que además de los estrictamente deportivo será una gran oportunidad para conocer Moscú.

Álvaro Crosignani y su fe en la Celeste

Álvaro Crosignani, también creyó que le jugaban una broma cuando le comunicaron que había ganado, especialmente porque trabajó como agente de viajes por más de 40 años.



“Me llamaron a mi teléfono desde un número desconocido. Esta persona, que se identificó como la escribana, me dijo que era el ganador de un viaje a Rusia. Le pregunté si se trataba de una burla. Luego le pedí disculpas. Me dijo que no me preocupara, que hay veces que hasta le han colgado el teléfono. Estoy sumamente agradecido con Tienda Inglesa por darnos la oportunidad de hacer este viaje”, señala.



Álvaro, un jubilado de 73 años, recuerda que esa mañana fue a la tienda para comprar queso, sándwiches, masitas y bebidas para compartir con unos amigos que lo visitarían.



“Normalmente es mi esposa la que paga con su tarjeta pero ese día le pedí que usara la mía. Fue todo casual o causal, no lo sé. Ha sido todo muy gracioso. Sin duda son sorteos democráticos y gana el que tiene suerte”, afirma.



El ganador, que compartirá el viaje con su esposa, dice que además de lo estrictamente deportivo será una gran oportunidad para conocer Moscú, ya que la única ciudad que ha tenido la oportunidad de visitar anteriormente es San Petersburgo. “Nos encanta viajar. Quiero expresar el agradecimiento a Tienda Inglesa por la chance que le brinda a un grupo de gente vivir esta hermosa experiencia”, afirma sonriente.



Sus esperanzas están puestas en la Celeste. “No soy un gran seguidor del fútbol pero sí de la Selección Uruguaya. Estamos en un buen momento. Sin duda clasificaremos en la primera fase. Soy hincha del maestro Óscar Tabárez y También tenemos buenos jugadores, a quienes internacionalmente les va bien pero les va mejor en conjunto. Eso es lo importante”, concluye.