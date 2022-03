¿Por qué subió el precio del tomate y cuándo volverá a la normalidad?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En las últimas semanas se ha sentido un fuerte aumento en el precio del tomate. Pablo Pacheco, ingeniero agrónomo y jefe de Desarrollo de la Unidad Alimentaria Metropolitana (UAM), explicó las razones detrás del alza y detalló cuándo los valores volverán a la normalidad.

Entrevistado en No toquen nada (Del Sol FM), Pacheco explicó que de abril a diciembre el abastecimiento de tomate de Uruguay proviene del litoral norte del país y eso asegura "la producción y el abastecimiento, sobre todo por la poca susceptibilidad a fenómenos meteorológicos” de los tomates, al ser cosechados en invernaderos.



En cambio, en verano “el abastecimiento se da por producción del sur del país, mucha de ella de cultivos de campo”. Y este verano, particularmente, "el negocio no era muy tentador" para los productores de tomates, dado que los precios del producto venían a la baja. A raíz de esto, se arrancó el año con “un nivel de abastecimiento que no era la gran cosa”, dijo.

Pero además los cultivos se vieron amenazados por la sequía, instalada en el país a mitad de enero, y la “estocada final” la dieron las precipitaciones de la segunda quincena del mes, que fueron “inusitadas”, señaló.



“Eso terminó de perjudicar en forma muy importante los cultivos instalados de campo, que era sobre lo que se estaba sosteniendo el abastecimiento de estos productos para la población”, afirmó Pacheco.

“Cuando hay muy poco tomate, el poder lo tiene el oferente”, explicó el ingeniero y señaló que los valores máximos del precio en el período se registraron durante febrero y en el presente, con tomates que llegaron a superar los $150 el kilo.



Consultado con respecto a cuándo los precios volverán a la normalidad, explicó que se verá una baja en el valor del tomate en “abril avanzado, incluso mayo", cuando "llegue la oferta abundante y estable que asegura el litoral norte”.