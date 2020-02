Subió 189% la inversión para dar respuesta a los casos de violencia de género

“Vivir sin violencia de género, compromiso de Estado”. Uruguay asumió este desafío hace dos meses y medio. Pero para que del dicho al hecho no sea tal el trecho, las organizaciones feministas exigieron que se destinaran más recursos a la causa. El Instituto Nacional de las Mujeres hizo ayer su balance en el que muestra que en cinco años el presupuesto para dar respuesta a este flagelo aumentó casi 189%.

El año en que asumió la actual administración, en 2015, Inmujeres destinó $ 69,8 millones para el combate a la violencia de género. Por aquel entonces, el 83% del presupuesto estaba destinado a las redes departamentales, esos centros de atención a víctimas y agresores.



Un lustro después, el mismo instituto invirtió $ 201,5 millones. A las redes les fue destinado el 61%. Es que la cartera fue incorporando alojamientos transitorios de urgencia (para las mujeres que denuncian que está siendo perseguidas y no tienen dónde quedarse), préstamos de alquiler o bien la línea de atención telefónica 0800 4141.



Estas cifras, presentadas ayer, dejan de lado la inversión que hace el Estado a través de otras dependencias, principalmente el sistema de tobilleras del Ministerio del Interior. Tampoco contempla el gasto en material educativo y el apoyo internacional.

Uno de los gastos “atípicos” que se realizó el año pasado fue la Encuesta Nacional de Violencia Basada en Género, para la que se destinaron $ 2 millones.



La Encuesta reveló que más de la mitad de las mujeres vivió alguna vez situaciones de violencia de género en la vía pública, lo que significa un incremento superior a diez puntos porcentuales en seis años.

INFORMACIÓN ÚTIL

Violencia de género

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.