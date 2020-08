Sturla insiste a los candidatos a la IMM con la estatua de la Virgen María frente a la rambla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando el jueves 11 de mayo de 2017 la Junta Departamental de Montevideo rechazó la estatua de la Virgen María en la rambla del Buceo, el cardenal Daniel Sturla dijo que la decisión le dolía a la Iglesia católica. “Esto es un retroceso hacia un proceso de laicidad positiva donde los que pensamos cosas distintas podamos converger en el espacio público común, viendo que hay diferentes expresiones”, reflexionó aquella noche. “Esto nos duele y significa una clara discriminación hacia la comunidad católica", alertó Sturla. En aquel momento la Iglesia ya advertía que no bajaría los brazos y volvería a presentar la iniciativa en el siguiente período.

Tres años más tarde, Sturla junto a su equipo inició una ronda de reuniones con los candidatos a intendente de Montevideo en la sede del Arzobispado. Empezó ayer de mañana con el candidato frenteamplista Daniel Martínez y siguió en la tarde con la candidata de la coalición, Laura Raffo. En ambos casos el tema de la estatua estuvo presente, aunque no fue el asunto central. Sturla, quien el jueves recibirá a Álvaro Villar y el viernes a Carolina Cosse, dijo que es una “aspiración” de la Iglesia que se instale el monumento y que se trata de un reclamo “justo”.



Martínez recordó que él había estado de acuerdo en su momento con la estatua, mientras que Raffo adelantó su apoyo a la idea.

Todo indica que la Iglesia volverá a insistir con el tema con quien sea electo intendente. Se trata de un planteo que en su momento fue presentado por un grupo de laicos con el apoyo de la Iglesia. Luego el entonces intendente Martínez hizo suyo el proyecto y lo envió a la junta, pero se topó con el rechazo de su bancada.



El proyecto tuvo 17 votos en contra de los ediles frenteamplistas y 14 a favor de la oposición. En la bancada oficialista, Mariano Arana y Adriana Barros votaron en contra por disciplina partidaria.



Aspiración de la comunidad católica

¿Se volvió a insistir con la colocación de la virgen? “Sí, lo presentamos porque no deja de ser una aspiración que muchos católicos en Montevideo tienen y que consideramos que es justa”, respondió Sturla en rueda de prensa tras la reunión con Martínez.



Le preguntaron si existe falta de tolerancia en este tema. “Sí, creo que sí”, indicó. “Es obvio que la presencia de la virgen para los católicos es muy importante pero además es una figura universal que implica maternidad, compasión, ternura. Todas cosas que en esta situación con la pandemia, vaya si serán importantes”.



Sturla recordó que Martínez está de acuerdo ya que en su momento firmó y “aprobó" el monumento, “después que pasó por una cantidad de comisiones de la intendencia” y fue la junta la que votó en forma negativa. “Habrá que ver cómo se conforma la próxima junta departamental”, afirmó.

El cardenal Daniel Sturla recibió en la mañana al candidato frenteamplista Daniel Martínez. Foto: Leonardo Mainé

Teniendo en cuenta lo que pasó en la junta, ¿es más afín a la Iglesia católica el electorado de la coalición? “Eso habría que hacerlo a través de encuestas”, se atajó Sturla y recordó que la Iglesia no tiene ninguna postura político partidaria. “Eso queda a la conciencia de los ciudadanos creyentes”, indicó.



A Martínez le preguntaron por su postura personal. “Ustedes hagan la historia, yo lo firmé, estuve de acuerdo. Después la junta no lo votó”, explicó. Y, sonriente, dijo que Sturla se encargó de recordarle que le gustaría “que estuviera (el monumento) y está bien”. A su juicio, “laicidad es permitir que todas las expresiones tengan su lugar sin dejar de lado ninguna, con ciertas reglas”. Y concluyó: “Hubo quien no lo entendió pero uno respeta”.



Raffo, en tanto, visitó de tarde el Arzobispado y dijo que “está bien” que la Iglesia “pueda tener una imagen en la ciudad”, ya que “está tan presente en Montevideo y con un trabajo social tan importante”.

Crisis económica por la pandemia.

Otro tema que estuvo presente es la crisis económica por la pandemia y el papel de la Iglesia con 136 proyectos sociales de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.



Sturla dijo que han detectado aumento en la necesidad de concurrir a ollas populares: “Es una realidad que nos va a acompañar con la pandemia y todo lo que ha significado en baja de puestos de trabajo. Hay mucha gente en la calle, mucha gente que necesita alimento, que ha quedado sin trabajo”. Luego agregó: “Estamos colaborando con muchas ollas populares y repartiendo comida todos los días de un modo que realmente es para felicitar”.