Sturla envió mensaje de Navidad "en defensa de la vida" ante proyecto de cuidados paliativos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, destacó en las últimas horas la "defensa de la vida" en su mensaje de Navidad 2021 en un contexto en que el Parlamento trata proyectos de ley de cuidados paliativos y de eutanasia. ​

"Nosotros como iglesia siempre apostamos a la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural", subrayó el cardenal en una conferencia de prensa.

Respecto a la ley de cuidados paliativos, que hoy genera rispideces a la interna de la coalición, aseguró que "era una muy buena ley", pero lamentó que se haya quitado el capítulo noveno que refiere "al cuidado de la vida en su etapa final". En ese sentido, destacó el proyecto del diputado nacionalista Rodrigo Goñi que "vuelve" a incluir el capítulo noveno.



"La iglesia desde hace muchos años tiene documentos que aclaran mucho algunas ideas confusas que en general existen", agregó el cardenal, quien puntualizó que "por supuesto" la iglesia "está en contra de todo lo que se llama ensañamiento terapéutico".



"Lo que la iglesia defiende es la dignidad de la persona que muere naturalmente pero con los cuidados que eviten el dolor, aun cuando también pueda acelerarse el proceso, pero no realizar una acción que busque la muerte", dijo Sturla.



"Menos cuando hablamos de suicidio asistido en un país que tenemos un tristísimo alto porcentaje de suicidios anuales", añadió.



Aseguró que la promoción de la cultura y defensa de la vida "no se condicen con estas leyes que van en desmedro de respetar la vida humana". Incluso expresó que esto "es valido para creyentes y no creyentes".



"El mensaje de Navidad siempre es un mensaje de paz", remarcó el cardenal.