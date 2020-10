Sturla apuntó a "grupos evangélicos" por situación en Rivera y luego pidió disculpas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, pidió "disculpas" a la comunidad evangélica tras referirse a su incidencia en la situación de COVID-19 de Rivera, el segundo departamento con más casos, después de Montevideo.

En diálogo con "Punto de encuentro" (Radio Universal), Sturla fue consultado sobre qué siente cuando se habla en Rivera de que los contagios vienen esencialmente de fiestas y de reuniones en templos religiosos, y dijo: "Sea con fe o sin fe, en todos los lugares donde hay concentración de personas aunque sean mínimos tiene que haber cuidado. En ningún local de Iglesia Católica hasta ahora ha habido dificultades y creo que los problemas se han dado sobre todo en Rivera por el trasvase de mucha gente entre Santana (do Livramento) y Rivera, y ahí sí que no ha habido cuidado en algunos encuentros religiosos que hubo. Una pena, pero se ha dado. Ha sido más bien, me parece, y no quiero con eso discriminar ni nada por el estilo, pero me parece que ha sido en grupos evangélicos que ha habido encuentros de un lado y del otro de la frontera y eso ha traído el problema".

Tras sus declaraciones, la Iglesia Católica de Montevideo indicó a través de un comunicado que la Alianza Evangélica CREU (Consejo de Representatividad Evangélica del Uruguay) "se manifestó públicamente negando que las iglesias evangélicas son las responsables en Rivera de la propagación del virus COVID-19".

Por este motivo, el cardenal "se comunicó esta tarde con el presidente de la CREU, Louder Pablo Garabedian, para disculparse por la mención de que algunos encuentros evangélicos habrían incumplido en Rivera los protocolos establecidos", agregó el texto.

Sturla también señaló en el mismo programa radial con respecto a la situación de COVID-19 en Uruguay que "aflojamos las cinchas y bueno, ahora viene el problema, ¿no? Se ha perdido un poco de conciencia, comienza el tiempo lindo, la gente tiene ganas de encontrarse y eso ha hecho que ha habido este retroceso que esperemos todavía pueda ser controlado".

No obstante, dijo que "Uruguay está en una situación privilegiada desde el punto de vista de cómo ha sabido llevar la pandemia que no hemos sido desbordado por ella, que ha sido controlada".

Con el mismo espíritu, el comunicado destaca que Sturla "reitera el llamado a los fieles católicos, a las distintas iglesias y a la sociedad en su conjunto a redoblar esfuerzos, entre todos, para no agravar la situación epidemiológica en nuestro país".