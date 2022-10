Tiene un puesto de venta, pero nadie lo atiende: los clientes dejan el dinero en una caja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sonia Gallero es una productora rural que tiene un puesto de huevos, mermelada y miel sobre la Ruta 3, en el límite entre San José y Flores, pero no lo atiende. La mujer apuesta a la buena voluntad de los compradores, que deben tomar su producto y dejar el dinero correspondiente en una caja de zapatos.

En un informe de Subrayado, Sonia presentó su emprendimiento, que este verano va a cumplir un año. Según ella, sus 200 gallinas ponían tantos huevos que ya no sabía qué hacer con ellos. "Iba a San José, quería venderlos, cambiarlos por comestibles", pero "no había forma", relató.



Un buen día, se le ocurrió armar un puesto con una mesa vieja, una caja de helado y cartones que luego serían carteles, pero por su trabajo en el campo no lo podía atender, ni "tampoco es rentable", explica Sonia. Así que dejó el puesto armado sobre la ruta, con las indicaciones correspondientes, y pensó en que "puede funcionar".

El primer día de venta estuvo pendiente junto a su familia a ver si alguien paraba. "Vimos que paró un auto. Ni vinimos a saludar, ni a decirle nada a la gente, pero solo lo dejó (el dinero) y se llevaron los huevos. Funciona, dijimos, vamos a seguir", recordó en la nota con Subrayado.



Sus compradores más frecuentes son camioneros y gente de paso en cualquier vehículo. Muchos le consultan si son sanos y ella responde que sí, que las gallinas solo "comen maíz" y "pasto".

"A veces, incluso, llega uno y hay dinero del anterior, y queda el dinero ahí", dice la emprendedora, aunque una vez (en casi un año) le robaron.



Sin embargo, Sonia enfatiza en que la mayoría son "los que se han portado bien" y elige seguir "apostando a los buenos sentimientos y la buena actitud de las personas". Porque "aún hay mucha gente de trabajo, hay que seguir apostando a eso", afirma.