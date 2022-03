Cuáles son las cuatro cosas que hacen feliz a Bill Gates

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El cuarto hombre más rico del mundo, Bill Gates, no solo se destacó a lo largo de su vida por ser un referente en el mundo de la tecnología, sino por ser un líder en muchas otras áreas. Por ejemplo, es reconocido por su filantropía y porque busca inspirar a la humanidad con sus libros, discursos y publicaciones.

En la actualidad, según la revista Forbes, cuenta con un patrimonio neto de más de 129 mil millones de dólares, fortuna que invirtió en su fundación y en varias empresas como Canadian National Railway y AutoNation.



Sin embargo, la fortuna que logró acumular a lo largo de su vida no lo es todo para él. Bill Gates solo necesita cuatro cosas para ser feliz: cumplir sus compromisos, su familia, la generosidad y hacer ejercicio.

¿Qué hace feliz a Bill Gates?

Hace algunos años, el multimillonario realizó una dinámica de preguntas en su red social Reddit, en la que varios usuarios le cuestionaron sobre la felicidad. Respecto a lo que lo hace feliz, el creador de Microsoft explicó que los logros de sus hijos.



“Algunos dijeron recientemente que cuando a sus hijos les va bien es realmente muy especial y, como padre, estoy completamente de acuerdo. A veces, cumplir los compromisos contigo mismo, como hacer más ejercicio, también mejora tu felicidad”, escribió Gates.

Además, destacó que cuando era joven pensaba que después de los 60 años los adultos no eran divertidos, pero, ahora, se considera mucho más feliz que cuando tenía 30 años. “Cuando tenía 30 años, no creía que la gente de 60 años fuera muy inteligente o se divirtiera mucho. Ahora he tenido una contra-revelación. Pregúntame dentro de 20 años y te diré lo inteligentes que son los de 80 años”, afirmó.



Las respuestas del estadounidense muestran la importancia que tienen en su vida, el compromiso, la familia y la generosidad. De hecho, en 2017, en un discurso destacó que: “Mido mi felicidad por si las personas cercanas a mí son felices y me aman, y por la diferencia que hago en la vida de otras personas”.

A lo largo de su trayectoria, Bill Gates resaltó que lo importante no es acumular dinero, sino incrementar el conocimiento y ponerlo a disposición de los demás. Lo que se traduciría a una vida con propósito, a ser leal consigo mismo y a lo que se propone, pero sin dejar de pensar en cómo eso que le apasiona ayuda a otras personas.



De tal forma que la felicidad del magnate no depende del dinero, de hecho, en varias oportunidades demostró ser un hombre modesto. “Soy bastante básico cuando se trata de ropa y comida. Mi gran derroche es tener un avión para volar”, explicó en Reddit.

Plataforma en la que también aclaró que, aunque ser rico le dio ciertos privilegios, la felicidad la puede lograr cualquier persona. “Estar libre de la preocupación por las cosas financieras es una verdadera bendición. Por supuesto que no necesitas mil millones para llegar a ese punto”.