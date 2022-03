Socios de Casa de Galicia se quejan de que el gobierno “no atiende” al inversor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de que el Parlamento promulgara una ley que establece los detalles de la distribución de usuarios y funcionarios de Casa de Galicia, el Poder Ejecutivo recibió una propuesta formal de parte de un inversor español para hacerse cargo de la mutualista. Ahora, 15 días después de haber enviado la propuesta, los socios de Casa de Galicia se quejan de que el gobierno “no está atendiendo” al inversor.

Según supo El País, el grupo económico interesado está vinculado a la gestión en salud y en estos momentos sus representantes, sostuvieron los socios, están esperando tener algún tipo de contacto con las autoridades uruguayas para viajar desde España.



“Creemos que ya se lo tendría que haber contactado, sobre todo porque el planteo que estamos haciendo es que todavía es posible recuperar la mutualista para que tanto socios como funcionarios mantengamos los mismos derechos y que no haya cambios en ese sentido”, explicó la vocera de los socios, Sandra Montes. Mañana habrá una movilización de socios y funcionarios frente a la residencia de Suárez y Reyes para reclamar una respuesta del presidente, Luis Lacalle Pou, con respecto al posible inversor.

La ley aprobada hace un mes con respecto a la distribución de socios y funcionarios establece que los afiliados pasarán a aquellos prestadores que no tengan un padrón de usuarios superior a los 100.000, ni tampoco cuenten con más del 20% de afiliados mayores de 65 años. Además, los socios nuevos no podrán ser más del 15% del total de esas instituciones y estas deberán tener una sede en las ciudades de Montevideo, La Paz o Las Piedras.



En este sentido, los socios serán direccionados a una de las cuatro instituciones que cumplen con los requisitos y que ya se reunieron con las autoridades del MSP. Estas son: Cudam, Hospital Evangélico, Círculo Católico y Universal. A partir de que estos no podrán elegir una mutualista “libremente”, más de 500 socios ya presentaron recursos de inconstitucionalidad en contra de la aplicación de la ley y el Ministerio de Salud Pública tiene tiempo para presentar una respuesta hasta este martes, según supo El País. Además, mañana el abogado Juan Ceretta, que representa a buena parte de los socios, presentará más firmas para que se aplique el recurso de inconstitucionalidad.

Por su parte, Montes dijo que fue asignada a la mutualista Cudam, pero decidió no ponerse en contacto “hasta que no se resuelva qué pasa con el inversor y el recurso de inconstitucionalidad” que firmó.