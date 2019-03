"Sintieron un movimiento en el piso y una explosión": estudian si hoy hubo un sismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La geóloga Leda Sánchez, de la Facultad de Ciencias, trabaja por estas horas para determinar si algunas zonas del país experimentaron un sismo este martes. La experta dijo a El País que este martes les llegó el aviso que alrededor de las 17 horas “se habían registrado una serie de eventos" y otros cerca de las 18:40. “Los estamos estudiando”, añadió. “Bajamos los datos para revisar y estamos viendo las señales, todavía no tenemos certeza plena de qué es lo que pasó”, complementó.

De acuerdo a lo que le relataron a Sánchez desde Lavalleja, este martes en ese departamento se “sintió un movimiento, un estruendo, como sucedió en Montevideo hace unos años, sintieron un movimiento en el piso y una explosión”. Lo mismo indicaron varias personas en diferentes puntos del departamento de Maldonado, añadió.

“Fueron tres a las 17 (horas) y otros tres hará unos 20 minutos. Estamos viendo si se puede decir que se trató de un sismo o no. Hasta que no sepamos no nos vamos a aventurar. Estamos trabajando con datos de estaciones que están lejanas y no tienen gran sensitividad por lo que estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos”, comentó Sánchez.



El alcalde de Piriápolis, Mario Invernizzi, confirmó a El País que entre la hora 17:30 y 18:00 escuchó “tres golpes secos, como barrenazos que hicieron temblar los vidrios”. El jerarca no ha recibido reportes de daños.

Mientras tanto, en el barrio Las Delicias de Minas también se sintieron los mismos ruidos. Natalia, una joven estudiante, se encontraba leyendo en su casa cuando sintió tres estruendos. “El primer temblor fue el más fuerte pero justo paso un camión de carga. No le presté atención. Los dos últimos fueron seguidos, supuse que podían ser barrenos”, dijo.

En noviembre de 2016 un sismo sorprendió a los uruguayos. En aquella oportunidad el epicentro fue cercano a la localidad de Sauce, en Canelones, y el fenómeno se sintió tanto en ese departamento como en algunos barrios de Montevideo.