Shoppings piden que se amplíe el horario

Los shopping center plantearon al gobierno que se restablezca el horario de 12 horas diarias de funcionamiento, después de una evaluación positiva de las medidas sanitarias tomadas para evitar contagios de COVID-19.

Hoy el horario general de atención al público en los centros comerciales es de lunes a viernes de 12 a 20 horas, y los días sábados y domingos desde las 11 hasta las 20 horas.

“Al llegar ya épocas del año en las cuales empieza más el calor y a extenderse el día, entendemos que los shopping deberían empezar a recuperar el horario que tuvieron”, dijo el empresario Carlos Lecueder, representante de los shoppings Montevideo, Tres Cruces, Costa Urbana, Salto y Las Piedras, en una rueda de prensa.



¿Cómo es hoy el comportamiento de los clientes? “La gente que va tiende a tener un ticket mayor al que tenía antes, porque la gente va a comprar; hoy no está yendo a pasear”, dijo Lecueder.



Los shopping reabrieron hace tres meses, el 9 de junio pasado. Hasta ahora no hubo ningún caso confirmado de COVID-19 en los centros comerciales.



“Los shopping están demostrando que se operó en forma responsable y segura, no tenemos casos a pesar de los miles de visitantes que han concurrido”, indicó.



Aunque no está previsto un número límite de ingresos, el aforo general se determina en función de una persona cada cinco metros cuadrados. Se llama a “mantener el distanciamiento físico de por lo menos 1,5 metros entre individuos.