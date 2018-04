"Me quedo con la sensación de que faltó algo por hacer; faltó Justicia", dijo madre de Brissa

Ana Paula Gerez, la madre de Brissa González, no demoró en enterarse de que Williams Pintos Pinto, el asesino de su hija, se había ahorcado en una celda del Comcar. "Lo mejor para él era matarse y así no tener que vivir todo lo que hizo”, dijo Gerez a El País.



La mujer cree que no se alcanzó la Justicia, “ya estaban todas las pruebas. ¿Para qué demorar? ¿Qué otras dudas había? Le hicieron todas las pericias, están todos los informes de los profesionales, además es un tipo reincidente. Era un cazador de niños”, afirmó la madre de Brissa.



La mujer aseguró que "esto no es lo que yo esperaba, esto no tendría que haber pasado. Me quedo con la sensación de que faltó algo más por hacer. Faltó Justicia no sólo por Brissa, también por los otros niños".



Algo similar consideró el fiscal del caso, Juan Gómez, al indicar que "soy el que más lamenta este tipo de finales cuando tanta gente trabajó para hacer Justicia de otra forma, como corresponde".



Además aseguró que se va a investigar cómo fue que el asesino logró acceder al cable que utilizó para suicidarse.