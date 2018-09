Senadores llama a taquígrafos para cubrir 7 vacantes

La Secretaría del Senado ha convocado a concurso para cubrir siete vacantes de taquígrafos. Las tareas se desempeñarán en un régimen de dedicación especial, horario sin término y permanencia a la orden de acuerdo a los requerimientos de la Secretaría del Senado y de la Dirección del Cuerpo de Taquígrafos del Parlamento.

La retribución establecida se compone de un sueldo básico de $ 56.305 y una compensación por dedicación especial que equivale a 58,5 % sobre el sueldo básico, es decir $ 32.938. Y a eso se agregan las demás compensaciones presupuestales.

Los interesados podrán postularse desde el 24 de septiembre hasta el 8 de octubre de este año 2018. Según el llamado para el grado Taquígrafo II del Escalafón "D", el vínculo laboral será en calidad de presupuestado. Al momento de la toma de posesión del cargo, el aspirante no podrá desempeñar ninguna función remunerada en la administración pública a excepción de la docencia.

Podrán concursar las personas que tengan Educación Media completa (los 6 años de Secundaria o de UTU o equivalente). Se debe ser ciudadano natural o legal, mayor de 18 años y menor de 51 años de edad al cierre del período de postulación.

Habrá dos pruebas de carácter eliminatorio, pero no antes de una preselección. Entre otras evaluaciones, se analizarán méritos y antecedentes y la condición psicolaboral. La única vía de postulación es por medio de la página web oficial www.parlamento.gub.uy.

En el año 2010 hubo un llamado a taquígrafos al cual se presentaron 3.600 personas y no salvó nadie. La especialista en la disciplina y docente Graciela Cabrera, dijo a El País que por entonces la gente no estaba informada; hubo muchos que no tenían práctica y otros que pensaron que solo se trataba de escribir rápido en la escritura común, cuando en realidad, por más veloz que se sea, con esa escritura habitual nadie hace más de 20 palabras por minuto, mientras que el taquígrafo supera las 120 palabras por minuto.

Para poder entrar en competencia, el aspirante a taquígrafo debería cumplir con un curso teórico primero, que lleva unos cinco meses, con tres clases por semana. Una vez que se aprendieron todos los signos comienza la práctica. Entre las dos etapas se va un año o un año y medio. Y después hay que perseverar.

Según la profesora Cabrera, si la persona ya adquirió la velocidad competitiva, por lo menos tendría que practicar 15 minutos por día en su casa, escribiendo algo que escucha en la radio o la tele.

Otra posible apertura laboral para los taquígrafos sería el sistema judicial. La Fiscalía estudia un proyecto de plan piloto para ayudar en la coordinación del nuevo CPP.

Para electrónicos.

Además de las siete vacantes de taquígrafos a cubrir, el concurso anuncia que hay otras tres vacantes de electrónicos para también cumplir tareas en el Senado.

La retribución y carga horaria establecidas son iguales a las fijadas para los taquígrafos. La edad exigida, en cambio, presenta variantes. Se debe ser mayor de 20 y menor de 41 años de edad al cierre del período de postulación.

Y es necesario estar titulado como técnico en electrónica especializado en audio y video (egresado de la UTU), técnico en audiovisuales (con estudios en LATU-UTU), realizador cinematográfico (egresado de la Escuela de Cine del Uruguay), o bien haber aprobado otros cursos de audio y video con un mínimo de 380 horas.