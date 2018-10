Mientras el Senado votaba la ley, una mujer trans obtuvo la tenencia de un niño

Mientras en la Cámara de Senadores se votaba la Ley Integral para las Personas Trans, en Paysandú una mujer trans obtenía la tenencia provisoria de su sobrino, luego de tres años de solicitarla, tiempo que el niño permaneció en un hogar del INAU.

Entrevistada por El Telégrafo de Paysandú a la salida de la audiencia, Nicole Vázquez dijo que "hoy Paysandú hizo historia, mostró de verdad que le importan los derechos de la comunidad LGBT, el bienestar de los niños y su derecho a vivir en familia". "Tenía la convicción de que iba a salir todo bien, y estoy muy feliz", añadió.



Vázquez vive en Buenos Aires junto a su pareja y ahora podrá solicitar la residencia del niño en Argentina sin límites de tiempo.



Su abogada, Mercedes Schiera, informó que próximamente se presentarán "los alegatos para la tenencia definitiva, aunque es más bien de trámite, porque ella no tiene que volver a los estrados, (el trámite) lo seguimos nosotros".



Vázquez se encontraba dentro del juzgado de 1° turno de Paysandú, en plena audiencia, cuando en el Palacio Legislativo se daba media sanción a la Ley Trans con los votos de 17 senadores del Frente Amplio más Pablo Mieres (Partido Independiente). La mujer trans salió del juzgado con el distintivo pañuelo amarillo que reclama "Ley Trans Ya" y dijo a El Telégrafo que, si bien su idea era volver a Paysandú algún día, de momento eso no ocurriría "hasta que no se implementen cupos laborales trans, que nos tomen en trabajos y nos empiecen a dar otros derechos que aún nos faltan". "Tal vez venga pero a luchar por ellos", añadió.



Señaló que "en Argentina hay cupo laboral trans en los puestos estatales, y ahora estamos tratando que la ley trans en Uruguay también lo contemple", momento en que fue informada que el Senado había otorgado la media sanción. "Vamos a festejar doblemente. Entonces me quedaré", respondió.



Frente a la sede judicial había una veintena de personas con pañuelos amarillos esperando conocer el resultado de la audiencia, entre quienes se encontraban representantes de la Asociación Trans del Uruguay (ATRU).