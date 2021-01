En una semana se recaudaron US$ 121 millones por cobro de la patente de rodados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Desde que se habilitó el cobro de la Patente de Rodados 2021, hace poco más de una semana, el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) lleva recaudados US$ 121,8 millones. De ese monto, más de US$ 46 millones corresponden a Montevideo, según fuentes del Sucive precisaron a El País.

La diferencia en los ingresos en comparación con la primera semana de enero de 2020 es enorme: en ese período se recaudaron en todo el país US$ 80,5 millones, de los cuales US$ 30,5 millones correspondían a la capital. “Claramente la pandemia no está incidiendo en la recaudación de este año”, dijo ayer a El País el coordinador del Sucive, César García Costa.

Estas cifras no incluyen lo que se viene cobrando por multas, de las cuales algunos conductores tienen noticia de su existencia al ingresar a la página del Sucive para saber cuánto deben de Patente, o al ir directamente a las redes de cobranza a pagar el impuesto. La circulación de un vehículo con Patente vencida en dos o más cuotas, es sancionada con una multa equivalente al 25% del valor del tributo. Aplicada esta multa, la normativa vigente establece que no podrá ser sancionado por el mismo concepto durante el transcurso de un mes. La recaudación de la multa tendrá por destino el departamento que la aplicó, aunque el vehículo haya sido empadronado por otra intendencia.

En total, 643.417 patentes se pagaron hasta ayer, 190.495 de las cuales corresponden a vehículos empadronados en la capital del país. Se calcula que cerca de 1.000.000 de vehículos son los que efectivamente pagan la Patente de Rodados en Uruguay. Y aproximadamente el 60% de los pagos se hacen en enero, debido a que quien abona la totalidad del tributo dentro del plazo de la primera cuota (que vence mañana miércoles) obtiene un 20% de descuento. De todos modos, para acceder a este beneficio antes es necesario saldar las multas de tránsito que los conductores tengan con las intendencias, las cuales pueden conveniarse en hasta 24 cuotas. Las infracciones de Policía Caminera no son obstáculo para pagar todo el tributo con el descuento.

Más recaudadora.

Después de Montevideo, las intendencias que más han recaudado en estos primeros días de enero por el pago de la Patente son la de Canelones, con US$ 18,6 millones (106.775 vehículos); Maldonado con US$ 12 millones (56.697 vehículos) y Colonia con US$ 7 millones (42.332 vehículos).



En comparación con la primera semana de cobro del año pasado, Canelones ya ha captado 31.152 patentes más. Maldonado 16.583 más y Colonia 13.322 más. En Montevideo se han cobrado 62.066 patentes más en relación al mismo período del año anterior.

Tránsito en la rambla de Montevideo en la noche. Foto: Gerardo Pérez

Mayor morosidad.

Como diera cuenta El País, el último año la morosidad aumentó dos puntos porcentuales (pasando de 6% a 8%), lo que significa que hay entre 50.000 y 60.000 vehículos más que acumulan deuda en este 2021.



De todos modos, la morosidad acumulada es mucho mayor si se la mide tomando un período de referencia de 20 años. “En vehículos del 2012 al 2020 tenemos un 8% de morosidad, cuando teníamos históricamente un 6%. Si hablamos del año 2000 al 2020, que es el parque automotor más clásico, en la Categoría A (autos y camionetas) estamos hablando de un 18% al día de hoy”, anotó García Costa.

Según el coordinador del Sucive, la morosidad subió “por efecto de la pandemia”. Y el aumento representa más de $ 200 millones, una cifra “pequeña” si se la compara con lo que se pretende recaudar este año: más de US$ 400 millones.



El Congreso de Intendentes aprobó en octubre del año pasado mantener el valor de las alícuotas de las patentes durante 2021, aunque con ajustes sobre la variación del dólar.

Según explicó García Costa, tomando en cuenta la variación de la moneda estadounidense de 15% entre 2019 y 2020, y que los valores de mercado de los vehículos bajaron 5% en el mismo período (de acuerdo a la tabla de valores de Autodata), el aumento anual del tributo se encuentra este año en el entorno del 10%. A diferencia de la Contribución Inmobiliaria, cuyo aumento se termina de definir en cada intendencia sobre una pauta que fija el Poder Ejecutivo, las patentes tienen un mismo tratamiento -dependiendo de las edades y modelos de los vehículos- a nivel nacional, por estar centralizadas en el Sucive.

Prorrogan vencimientos de libretas por atrasos que generó la pandemia El atraso que existe en la expedición del Permiso Único Nacional de Conducir. (PUNC), que se vio distorsionada en distintos departamentos por la pandemia, hizo que el Congreso de Intendentes resolviera extender los plazos de los vencimientos de los que caducaban después del 31 de enero hasta el 30 de abril de 2021.



Para poder acceder a esta prórroga en Montevideo, de todos modos, es necesario obtener el certificado médico de aptitud tramitado en las instituciones médicas habilitadas por la IMM, según la categoría de la licencia.



En ese sentido, se habilitaron instituciones donde es posible llevar a cabo esta evaluación para todas las categorías. Excepcionalmente, se permitirá a la totalidad de las instituciones habilitadas realizar una evaluación básica, cualquiera sea la categoría de la licencia, informó la Intendencia de Montevideo.



En octubre del año pasado también se resolvió modificar los topes de edad para la realización de la evaluación psicofísica requerida y adecuar el listado de patologías. A su vez, Adeom inició un conflicto en rechazo a la privatización de esta evaluación, que comenzaron a hacer distintas instituciones médicas.

Mañana último día para pagar 20% menos.

Aproximadamente el 60% de los vehículos ya pagaron la Patente de Rodados, en poco más de una semana. Esto se debe a que muchos optan por abonar todo el tributo antes del vencimiento de la primera cuota, con un descuento del 20%.



Para quien decide pagar en cuotas, los vencimientos de este año son los siguientes: 20 de enero para la primera, 22 de marzo para la segunda; 20 de mayo para la tercera y 20 de julio para la cuarta. La quinta vence el 20 de setiembre y la sexta el 22 de noviembre.



Se calcula que 1 millón de vehículos son los que efectivamente pagan el impuesto.