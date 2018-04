Semana con poca nafta en estaciones del sur del país

Casi todas las estaciones de servicio de Montevideo y Maldonado no tenían nafta súper ayer de noche debido al conflicto que bloqueó la salida de camiones de la planta La Tablada por protesta sindical. Hoy se reanudará la distribución, pero estiman que escaseará y podría agotarse rápido.

Todas las estaciones recibirán menos de lo que se pida, porque las compañías racionarán para llegar a abastecer al 100 % de los lugares. "Un camión suele salir con 29.000 litros y yo puedo estar pidiendo el camión entero", comentó Daniel Añón, presidente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu). Opinó que lo mejor sería que cada una tenga menos para que se logre completar a la mayor cantidad de lugares teniendo en cuenta que mañana no se venderá.

El representante de las estaciones espera que se puedan "estirar" las horas de recarga debido que mañana no se trabajará por ser 1º de mayo. Unvenu realizó pedidos formales para que puedan alargar la jornada de trabajo en un día tan especial. "Después hay que ver cómo lo toman las distribuidoras", indicó.

"Si la distribuidora me manda a mí un camión entero a Malvín, demora mucho tiempo en recargar, por lo que quedarán muchas estaciones sin recibir. Podrá cargar una vez más y dependiendo de la hora que trabaje, no le daría el tiempo de sacar un tercer viaje. Por lo que creo que harán es racionar y dar un poco a cada estación", comentó Añón.

Unvenu indicó que las jornadas del año en las que aumenta la demanda de nafta son los 30 de abril, 24 y 29 de diciembre. Debido al conflicto originado a fines de la semana pasada, cientos de conductores ya han recargado sus vehículos, por lo que estiman que hoy no habrá tanta cola de vehículo en las estaciones. De todas formas, para Añón "es una incógnita" qué sucederá con los clientes.

En Maldonado.

Una fila de tres cuadras de largo se conformó al caer la tarde de ayeren la estación Petrobras de la parada 16 de la rambla "Claudio Williman" de Punta del Este.

A esa hora del domingo ésta era la única de las seis estaciones que tiene el balneario con capacidad de atender la demanda de nafta súper.

Entre los vehículos que esperaban en la rambla de la playa Mansa había una decena de autos argentinos y otros cinco brasileños. "Elegí mal momento para darme una vuelta por acá", bromeó uno de los argentinos que aguardaban su lugar para llenar el tanque. "Me dicen que esto se arregla mañana (por hoy). No sé. Me conviene echar ahora y quedarme tranquilo", agregó.

Los brasileños que esperaban su lugar para echar combustible llegaron desde el fronterizo estado de Rio Grande del Sur. La mayoría regresará hoy o mañana por la tarde a su país.

En las restantes estaciones de servicio que tiene el principal balneario uruguayo estaban abiertas para atender a los clientes con vehículos con motor diesel.

Las estaciones de Ancap de las paradas 11 y 5 de la avenida Roosvelt, la de la parada 2 no tienen combustible desde la tarde del viernes. La estación Ancap de las calles 20 y 30 se quedó sin nafta en las primeras horas de ayer. Lo mismo ocurrió con la estación Axion ubicada enfrente a la anterior.

En la ciudad de Maldonado no había nafta súper en las estaciones de servicio Petrobras de la Avenida Roosevelt, ni en la Axion de la rambla Claudio Williman y en la ANCAP de Roosevelt. Sí había en la estación de Portezuelo.

Molestia de Antía.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, calificó la situacion como "una vergüenza" y, además, cuestionó la medida sindical de los funcionarios de Ancap.

"Es una vergüenza. Justo toman estas medidas cuando hay uno de los fines de semana largos más importantes. Hay muchos visitantes argentinos y brasileños y no hay combustible para echar. ¿Qué imagen dejamos con toda esta bochornosa situación?", expresó.

El intendente de Maldonado no ocultó su malestar por la situación que se vive en el departamento en materia de suministro de nafta en las diferentes estaciones de servicio del departamento.

"Esto es por algo que pasa en la planta de cemento de Lavalleja. Es algo raro. Llama la atención ésta decisión del sindicato de ANCAP. También llama la atención la ocupación que hicieron los funcionarios de UTE y los avisos que colocaron en la transmisión de futbol los sindicalistas de OSE. Parece como si todo tuviera que ver", añadió. (Producción: Marcelo Gallardo desde Punta del Este).