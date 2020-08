Fin de semana al aire libre: reabre el parque Lecoq y hay tres espacios sin vehículos 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado 15 de agosto hay varias actividades al aire libre para disfrutar. El parque Lecocq reabre al público (Av. Luis Batlle km 19,5) a partir de hoy de miércoles a domingos, de 11 de la mañana a 17 horas. Allí hay más de 500 animales de 33 especies de todo el mundo.



El horario es más acotado por protocolo sanitario y también son menos días. Lunes martes y feriados no laborables estará cerrado.



Si bien los parrilleros están habilitados, se pide a la población evitar aglomeraciones y hacer uso responsable. No está permitido el festejo de cumpleaños. La entrada para vehículos es de $80 pesos incluido el conductor más $20 pesos por persona. Las motos pagan $40 pesos y también $20 el acompañante.



No pagan entrada los menores de 12 años, los adultos mayores de 70 años, instituciones educativas y los usuarios de tarjeta Montevideo Libre.



Libre de motores

Además, este sábado funcionará el paseo sin vehículos con motores en 18 de Julio y el domingo se suman dos espacios más: la rambla Sur y el Parque Rivera.

18 de julio será peatonal desde las 13 hasta las 18 horas desde Convención hasta Barrios Amorín.



El domingo 16 de agosto la senda Sur de la rambla también se convierte en peatonal de Ejido a Luis Alberto de Herrera. Se impedirá la circulación de vehículos en el horario de 10 a 18.



El parque Rivera (Av. Bolivia y Dr. Benito Cuñarro) también será de tránsito libre de 10 a 18 el domingo.



La Intendencia de Montevideo recuerda la importancia de usar tapabocas cubriendo nariz y boca aún al aire libre y mantener la distancia física sostenida de dos metros por lo menos.