Cómo está el sector de la música en vivo tras el fin de la emergencia sanitaria

El sector de la música en vivo fue uno de los más golpeados por la pandemia. Músicos, proveedores y salas fueron afectados dada la imposibilidad de transmitir la experiencia de estar ante un artista. En este escenario, a muchos no les quedaba otra posibilidad que hacer vivos por Instagram, aunque la experiencia es totalmente distinta.

Ahora que ya asoma la antigua normalidad, tras el levantamiento la emergencia sanitaria, los diferentes actores del sector ya están recuperándose de lo que imponían los protocolos que elaboraron las autoridades durante el período especial dominado por los contagios. El artista de música tropical Denis Elías, por ejemplo, dijo a El País que ya está al mismo nivel de shows que antes de la pandemia, lo cual significa no solo un “alivio” para él, sino también para su equipo.



Elías explicó que la cantidad de espectáculos que hace por semana varía mucho: desde 15 un fin de semana en Montevideo, hasta cuatro o cinco en alguna localidad de otro departamento. “Depende del momento y la situación”, afirmó, pero en general está a pleno.



La pandemia y sus ordenanzas le hizo perder dinero y contacto con su público, pero también lo obligó a reinventarse. A mediados del año pasado, cuando hubo un respiro en las restricciones y se pudieron hacer algunos pocos shows (entre otras cosas, la banda de rock Buenos Muchachos se presentó en La Trastienda en agosto), Elías recordó que ideó un formato tipo cena show para lugares con aforo reducido y gente sentada. Ahí, comentó, sacó a relucir su faceta stand up además de cantar, y ahora rememora esas presentaciones con cariño, porque le permitió otro tipo de contacto con el público.

Pero no todos, obvio, pudieron sortear el desafío que significó contar con salas de conciertos y boliches cerrados durante tanto tiempo. La productora de conciertos y espectáculos Sofía Curbelo tenía, antes de la pandemia, tres actividades principales diferentes: estaba a cargo de la agenda de eventos corporativos de Antel Arena, la agenda de shows de música en Bluzz Bar y Bluzz Live, y producía conciertos de bandas y solistas de rock más o menos independientes. Además, contaba con su propia grifa, Festival Febrero, de los cuales llegó a hacer tres ediciones consecutivas, incluida la de este año. “Venía embalada”, contó Curbelo a El País.



Pero hace poco abandonó. “La pandemia hizo que dejara la producción de shows musicales”, afirmó.



“Fue demasiado. Los lugares estuvieron cerrados mucho tiempo, era imposible generar ingresos”, recordó. Además, las bandas o solistas con quienes ella trabajaba tenían propuestas artísticas que no eran masivas, por lo que había poca espalda para aguantar una pausa muy prolongada.



Alejandro Spuntone, excantante de La Trampa y actual integrante del dúo Spuntone-Mendaro, forma parte de ese segmento que no es under, pero tampoco masivo, como lo fue su antigua banda y donde actualmente están La Vela Puerca, No Te Va Gustar y Jaime Roos, todos ellos con recientes conciertos en el Estadio Centenario ante miles de personas.



Para él, la agenda se está recomponiendo gradualmente. “Ha caído un poco en comparación con lo que hacíamos antes de la pandemia, pero no nos podemos quejar. Tenemos un público que nos va a ver”, comentó sobre recientes presentaciones que han realizado en Sala Magnolio, Sala del Museo y La Trastienda. Aun así, añadió que, como la mayoría de los músicos de Uruguay, tiene otro trabajo sobre el cual puede “recostarse” para pagar las cuentas. “No es lo mismo para todos. Salvo las superbandas, que ya están consagradas, para el resto que la viene remando está complicado, es lo que veo hablando con colegas. Está difícil para hacer que la gente se entere, y llevarla. Es como que no hay una ‘movida’, esa es la sensación que tengo”, señaló.

Denis Elías aseguró que está "al mismo nivel" de shows que antes de la pandemia.

Por otra parte, Spuntone indicó que, ante una situación económica complicada para mucha gente, una de las primeras cosas que se cortan son las salidas, porque “no son esenciales”. “Es esencial para mí, para mi alma, y para mis ingresos, pero no para mucha gente. Además, cuando llegan artistas internacionales parece haber disposición para pagar precios altos, pero no para ver artistas uruguayos, porque a veces se razona que al artista nacional se lo puede ver en otra oportunidad, mientras que el artista internacional viene una vez cada tanto”, subrayó.



Sibyla Trabal no es productora de shows, sino encargada de comunicación de muchos bandas y solistas, además integra equipos de trabajo para producciones de grandes nombres internacionales. Para ella, al menos en lo que respecta a los artistas más convocantes -tanto uruguayos como extranjeros- hubo una “recuperación total”.



Productores, proveedores y otros rubros están tal como antes de que arrancara la pandemia. “Tal vez no sea la más apropiada para opinar, porque trabajo con los artistas más convocantes, pero en ese segmento se está trabajando mucho. A nivel intensidad es lo mismo que antes de la pandemia, que era una locura”, expresó Trabal. Uno de los eventuales problemas que pueden surgir, aseguró Trabal, está relacionado a la gran oferta que hay y habrá próximamente. “Hay que ver si el bolsillo de la gente aguanta”, concluyó.

En el interior, la pandemia “pegó fuerte” a los artistas

Gustavo “Tavo” Berriel es manager y productor de Spuntone-Mendaro, fue lo mismo para la banda Once Tiros y actualmente está trabajando en la Dirección de Cultura de la Intendencia Canaria. También él observa una notable efervescencia en cuanto a los conciertos de música en vivo. “Hay muchas ganas de que pasen cosas, pero también hay una situación económica que no es tan fácil. Te das cuenta cuando hay eventos con entrada gratuita, como la Fiesta de la Cerveza en Parque del Plata, que fue impresionante. Cuando hay que pagar entradas, al haber tanta oferta, la cosa cambia”, reconoció. Para Berriel, que recorría el país un fin de semana sí y otro también con Spuntone-Mendaro antes de la llegada del coronavirus, el presente es mejor que hace unos meses, pero “no es lo mismo que antes de marzo de 2020”. “Íbamos mucho al interior con Spuntone-Mendaro, y si bien estamos volviendo a ir, no es lo mismo, ni ahí. Pegó fuerte en el interior”, admitió. Lo que Berriel sí observa es mucha avidez: “Hace poco lo hablé con (Gabriel) Peluffo y me decía que notaba que había una fuerte necesidad de estar en contacto con la música en vivo”.