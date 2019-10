Sanguinetti habló con la familia Bleier para solidarizarse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La aparición de los restos de Eduardo Bleier en el predio del ex Batallón 13, conmovió a todo el sistema político. Ayer el expresidente Julio María Sanguinetti llamó a Gerardo Bleier, hijo del militante comunista detenido y asesinado en octubre del año 1975.

“Esto es sanador y va mitigando estas tremendas heridas que todavía están abiertas, así se lo expresé hoy (por ayer) junto a un saludo solidario para toda su familia”, dijo Sanguinetti a El País.

El expresidente opinó que el Partido Comunista (PCU) sufrió un duro golpe por parte de la dictadura sin haber tomado las armas y que Bleier fue una víctima más de aquel momento histórico.



“Este episodio nos vuelve a revelar la crueldad de la dictadura y las aberraciones a las que llegaron en ese fatídico año 1976. El doctor Bleier, como todo el Partido Comunista, no estaba en la lucha armada y no fue parte de la guerra interna, fue una víctima”, aseveró Sanguinetti.



El expresidente aclaró que, si bien el Partido Comunista tenía su aparato armado, sus militantes “no participaron en la lucha armada”.



“La consigna del PCU era otra, me consta fehacientemente porque conocí a sus dirigentes, fui amigo de Rodney Arismendi y puedo afirmarlo. Se llegó a todo esto porque en aquellos años se instaló la teoría militar de que los Tupamaros eran el enemigo circunstancial y el comunismo el enemigo permanente. En nombre de esa fatídica teoría lanzaron la persecución contra el PCU que condujo a estos episodios de tanta crueldad”, enfatizó Sanguinetti.



Mientras tanto, en horas del mediodía de ayer el candidato de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos participó del tradicional almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).



Al salir del evento, el excomandante del Ejército afirmó que un eventual gobierno liderado por él “va a continuar con la búsqueda de desaparecidos”. “Ojalá se pudiera encontrar a todos los desaparecidos. Es un paso positivo, hay una familia que tiene la tranquilidad de haber encontrado los restos de su ser querido”, agregó en referencia al caso del doctor Bleier.



Ese planteo fue un cambio de tono frente a declaraciones realizadas en San José tras un acto partidario. “No es oportuno estar haciendo ningún uso político de una noticia de este tipo. Yo ya transmití los mensajes de forma reservada como tenía que transmitirlos. No tengo ninguna otra apreciación que hacer al respecto”, había dicho Manini en San José de Mayo.



Por otro lado, ayer se supo que el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitará que se reabra la causa de Eduardo Bleier. El objetivo en el cambio de carátula es que deje de figurar como “desaparecido” para que ahora quede como “homicidio”, según indicó en rueda de prensa.



“Constatamos que hay una causa archivada y en el día de hoy (ayer) la Fiscalía presentará un escrito en el Juzgado para reabrirla. La investigación girará en torno a la condición de muerto de Eduardo Bleier”, indicó el fiscal.



Ayer un grupo de antropólogos ingresó al Batallón 14.