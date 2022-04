Salto ajusta precio del boleto de ómnibus y acusa al Gobierno por subas en combustible

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Intendencia de Salto anunció este lunes 4, el aumento del precio del boleto del servicio de ómnibus de $ 20 a $ 25. La información fue brindada por el intendente Andrés Lima y el secretario general de la comuna salteña, Gustavo Chiriff y el aumento rige a partir de este miércoles 6, en el servicio de ómnibus departamental que transporta pasajeros de una punta a la otra de la ciudad.

Lima dijo que el ajuste se debe a los "sucesivos aumentos del precio de los combustibles realizado por el Gobierno Nacional". El jerarca comunal salteño señaló: "Lamentablemente tenemos que ajustar el precio del boleto, los sucesivos aumentos del precio de los combustibles no nos dan margen ya que la Intendencia subsidia el servicio de ómnibus municipal con US$ 1,5 millones para mitigar el costo y no tener que aumentar el boleto más aún".



Lima dijo que pedirá a las autoridades de Ancap "el mismo subsidio" que la petrolera estatal le entrega al área metropolitana para este tipo de servicios, teniendo en cuenta que "Salto no lo percibe con el fin de ayudar a mantener el precio en ese monto, el de los $ 25 y no tener que volver a subirlo".



Por otro lado y reiterando el malestar con las medidas económicas del Poder Ejecutivo, el Intendente de Salto, el frenteamplista Andrés Lima, manifestó que "si la Intendencia no otorga el subsidio, el precio del boleto tendría que salir cerca de $ 40 y ese monto para los ingresos que tiene una familia promedio, es un costo muy alto. Pero no quisiéramos tener que volver a subirlo porque el servicio de ómnibus para nuestra Intendencia debe cumplir un fin social y así se debería mantenerse", señaló Lima.



Por otro lado, el secretario general de la Intendencia de Salto, Chiriff explicó que con el aumento de los combustibles "también sube el precio de los lubricantes y de los repuestos entre otras cosas, por lo tanto debemos ajustar el precio".



Lima dijo que el gobierno nacional ha realizado una "reiterada suba del precio del combustible incluso mucho antes que llegara la guerra entre Ucrania y Rusia, lo cual determinó que todo aumentara y se encareciera el costo de vida de los uruguayos".