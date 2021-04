Salones de fiestas: "Tenemos conceptos muy diferentes de lo que es apoyo y un plan de reactivación"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Asociación de Salones de Fiesta del Uruguay (ASFU) emitió un comunicado considerando "insuficientes" las medidas anunciadas ayer por el gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas del COVID-19.

ASFU remarcó que el gobierno hizo "oídos sordos" al sector. "No consulta, no pide opinión, no avisa con anticipación las medidas que va a tomar para frenar la pandemia. No se hace cargo como prometió y parte de los platos rotos los pagamos nosotros, los que hacemos eventos, a los que se les ha cobrado desde el 13 de marzo de 2020 todas las cuentas y hemos tenido que rogar por algún tipo de apoyo", agregó.

"Sí reconocemos que esta vez se tuvo en cuenta a grandes inversiones con el descuento del Impuesto al Patrimonio por ejemplo o que UTE exonere el 100% del cargo fijo y potencia a todos, sin importar si tiene consumo o los kw contratados (medida que venimos reclamando desde el primer día, paso un año para que lo dieran), pero claramente estas medidas son totalmente insuficientes y se anuncian por seis meses y a dos meses de que terminen. ¿Qué empresa puede proyectarse así con semejante inestabilidad?", expresó.



ASFU hizo hincapié en que "no se puede proyectar una empresa con medidas que terminan mañana, no se pueden tomar decisiones sin saber que el gobierno en los momentos de vacas gorddas es un socio, en los momentos difíciles brilla por su ausencia".



"Señores del gobierno, tenemos conceptos muy diferentes de lo que es apoyo y de lo que es un plan de reactivación", enfatizó.



Asimismo, ASFU informó que de los 160 socios que tiene el gremio, ya cerraron 59. Además estiman que de los 800 que existen en el país y que no están afiliados, hay "potenciales 296 locales que estarían cerrados o cerrando".



"Le quiero recordar Sr. Presidente que la mayoría son emprendimientos familiares, donde trabaja no solo el núcleo familiar del hogar, sino familias enteras que dependen del rubro eventos. Entonces hable con ellos, intente entender la desesperación de estar casi 14 meses sin ingresos", afirmó.



Finalmente ASFU destacó que "sigue siendo el único" sector que "ofrece trazabilidad".



"No veo Sr. Presidente otro comercio o establecimiento que me pidan los datos al ingresar, solo me toman la temperatura con un termómetro que entiendo lejos está de indicar si tengo coronavirus o no. Cómo no se va a perder la trazabilidad del virus si las medidas adoptadas son totalmente insuficientes, arbitrarias y que solo empeoran la situación económica de sectores como el nuestro. Pedimos igualdad de condiciones para trabajar, si quedan abiertos sectores con protocolos claramente inferiores al nuestro y con funcionamiento similar, exigimos se nos deje trabajar, es nuestro derecho constitucional", argumentó.