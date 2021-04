Salones de fiesta estiman que solo un 10% funcionará como bares tras planteo de IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de la resolución de la Intendencia de Montevideo (IMM) del viernes pasado que habilita a salones de fiesta a funcionar como cafés, bares o restaurantes, miembros de la Asociación de Salones de Fiestas de Uruguay (ASFU) se reunieron esta tarde con funcionarios de la comuna. Allí les solicitaron que esté de forma "clara y por escrito" todas las tareas que pueden desempeñar con la reconversión en este momento de la pandemia, dijo a El País el presidente de la organización Javier Abal.

Cuando se habilitó esta opción de reconversión en 2020, con otra situación de la pandemia, "trabajaba con suerte un 10%, 15% de los asociados, ahora cuando la concurrencia de los bares y restaurantes ha bajado muchísimo, del orden del 70%, la captación de gente que pueda llegar a tener es muy baja", graficó Abal, quien entiende que "no aumentaría" la adhesión a esta medida a pesar de que esté más especificado lo que pueden hacer.

Además, indicó que esta opción no es su rubro. "Nosotros no hacemos eso, somos salones de eventos. No tenemos un bar, entonces es una adaptación medio forzada", añadió.

De todos modos, señaló que para llevar adelante el cambio transitorio debe ser un local que "pueda funcionar sin generar un aumento en los costos fijos", y que en locales grandes no sería rentable.

Abal también apuntó que aquellos que pueden reconvertirse "con suerte terminan en menos rojo" las cuentas, que dijo todas se deben pagar, y "lejos de generar ingresos".

La resolución 1403/21 de la IMM indica que dichos locales "deben cumplir con las condiciones de seguridad, higiene, horarios de cierre, aforo máximo permitido y en general con todas las restricciones y prohibiciones dispuestas por la normativa vigente y por los órganos de fiscalización".

El tesorero y la secretaria de la asociación se reunieron esta tarde con un representante de Espectáculos Públicos de la IMM. Allí les indicaron que se enteraron de la medida "por la prensa" y que hubieran preferido una "comunicación directa" para poder evacuar las consultas de los asociados, frente a lo cual desde la IMM les respondieron con "evasivas".

Además, les solicitaron que "quede claro el 'modo bar', sobre qué se puede y que no, y que quede por escrito". A esto, la IMM respondió que en un "par de días" tendrán la lista de tareas que podrán desarrollar.

Por este motivo, reiteraron su pedido a la comuna de solicitar una exoneración de tributos. "La verdadera ayuda es que no nos cobren. Además, sería algo lógico, no estamos trabajando", remarcó Abal. Solicitan la exoneración de tributos hasta el 2022.