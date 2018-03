Salió del CTI el niño baleado en Casavalle

Franco, el niño que fue baleado hace ocho días frente a una escuela en Casavalle, pasará a sala y será dado de alta en los próximos días, según anunció Gabriel Peluffo, subdirector del área de Pediatría del Pereira Rossell.

"Afortunadamente, pese al momento crítico que se vivió, la evolución fue muy buena y en el transcurso de los días fue recuperando rápidamente todas sus funciones en forma normal", dijo el director.

El menor ya está en cuidados intermedios, y, según los médicos que lo trataron, su estado de ánimo influyó en la recuperación. Peluffo informó que la bala no fue extraída debido a que no afecta a ningún órgano vital. "Probablemente su calidad de vida se vea afectada parcialmente pero no significativamente", aclaró el especialista y agregó que el niño "ya se quiere ir del hospital".

Mensaje.

La madre del pequeño declaró a Subrayado que Franco "perdona" a su agresor, pero le pide que "no lo haga más, porque va a seguir lastimando niños". Además, agregó que Franco "no lo quería preso", aunque el hombre se encuentra en prisión preventiva durante 120 días a la espera del juicio.

Por el contrario, la madre del pequeño dijo que ella no lo perdona. "Él tiene que pagar lo que hizo, porque sacó un arma y lastimó", señaló, y agregó que "no le guarda rencor", porque el pequeño está vivo, "pero no tenía que haber hecho eso".

La mujer consideró la recuperación de su hijo como "un milagro", luego de que los médicos le dijeran, en un primer momento, que habían hecho todo por su hijo "y que podía no sobrevivir".

A pesar de la buena recuperación, la madre señaló que al pequeño le quedará una insuficiencia cardíaca, lo que lo inhabilitará para correr. "Pasó de ser un niño normal a ser un niño que no puede hacer nada, ni correr, ni jugar a la pelota, ni hacer gimnasia", dijo la madre, a la vez que agregó que esa insuficiencia le requerirá varios controles por lo que será "costoso" reinsertarlo en la vida cotidiana.

"¿Y todo eso a quién se lo debo? ¿A vos te parece que yo puedo perdonar? Mi hijo no le hizo daño a nadie", dijo la madre, emocionada. "Con las disculpas no se gana nada, porque Franco podía haber muerto. Que le dé gracias a Dios que él (el niño) está vivo y va a salir adelante".