Salgado acusó a edil de hacer "mandados" en un video que Cutcsa borró más tarde

Juan Salgado, presidente de Cutcsa, habló para Cutcsa TV (canal oficial de la compañía de transporte) e hizo referencia al edil blanco Diego Rodríguez, que el pasado 11 de abril dijo a El País que reabrir el registro de choferes de aplicaciones “es buena cosa”, ya que muchos uruguayos “esperan por una oportunidad de trabajo que hoy no tienen”.

Los taxistas y los actuales choferes de aplicaciones no quieren que se reabra el registro de conductores para no ver resentidos sus ingresos. Sin embargo, hay otra realidad: 8.500 personas quieren ingresar al sistema por diversas razones. Según una encuesta de Equipos Mori realizada a pedido de la empresa, el 43% de ellos no tiene trabajo.

"Con gente como usted vamos a estar mucho peor. Y los que van a estar bien son estos cárteles y estos piratas. Usted lo está demostrando y en el momento que usted le sirve para seguir manteniéndose y tener un espacio de estos, nos vamos a encargar de decirle a todos los transportistas 'este es el señor que decía que le caía bárbaro el tema de los ilegales y de las aplicaciones piratas'", dijo Salgado.

"Diego Rodríguez: usted es joven, en lugar de hacer algunos mandados trate de respetar y de informarse de lo que es la tradición y la historia del transporte regulado y legal en este país", agregó.

"Les quiero decir a todos los transportistas y a todos los que sufrimos esto que tenemos que identificar rápidamente a este tipo de gente que no trata los temas con seriedad", finalizó.

El video fue dado de baja por la propia página de Cutcsa.