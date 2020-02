Robos y violencia cerca de una discoteca abandonada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Robos en bici, robos de bicis, robos en casas, en edificios, por garajes, por azoteas, robos cuando los dueños salen, cuando los dueños duermen, robos a los vecinos, robos a las visitas de los vecinos, robos en la madrugada, robos en la tarde. La lista no termina, la lista sigue. Robos que obligaron a los vecinos de la zona comprendida entre las calles Juan José de Herrera y Luis Alberto de Herrera -entre Pocitos y Buceo- a organizarse entre ellos para tener un mayor control de lo que sucede. Así lo cuenta Susana (el nombre es ficticio para preservar su identidad), una de las personas que lidera el grupo de WhatsApp “Vecinos en alerta”.

El grupo fue creado hace unos tres años por los vecinos de la zona. Después nació un segundo grupo, que está pensado solo para emergencias: “es para cuando alguien realmente necesita ayuda”, dice Susana.

Entre los dos hay cerca de 80 vecinos, aunque la cifra no es estática, porque algunos se van y otros llegan. Con el tiempo el objetivo del grupo empezó a cambiar y ahora los vecinos también lo usan para ayudarse entre ellos:



“Tenemos varias personas, por ejemplo, que llegan de noche y se tienen que bajar en la parada de Rivera o de Luis Alberto de Herrera. Entonces un poco antes nos preguntan cómo está la calle, cómo está la plaza. A veces si hay alguien muy asustado es un ‘te voy a esperar en la parada’”.

Susana, por ejemplo, le avisa a su vecino cuando sale y por cuánto tiempo. “Él me avisa a mí si se va para afuera y así estamos”, cuenta. La Policía está al tanto de lo que pasa en la zona y, de hecho, hay un patrullaje de efectivos que hace una recorrida a pie. Pero los vecinos entienden que no es suficiente y el año pasado se reunieron con autoridades del Ministerio del Interior para pedir cámaras que ayuden en la vigilancia. También se reunieron con el alcalde Andrés Abt, con integrantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de Inspección General de la Intendencia de Montevideo, ya que el problema principal, dicen, está en las personas que se alojan en un edificio destruido donde antes funcionaba un local bailable llamado Gata Bacana.



El lugar está ubicado frente a la plaza Madame Curie, en Francisco Bauzá, entre Juan José de Herrera y Luis Alberto de Herrera. Susana cuenta que hace un tiempo un grupo de personas llegó al barrio y se instaló en la plaza, ahí pasaban todo el día e incluso la noche. Con el tiempo se mudaron al edificio y ahora viven entre la plaza y la construcción.



“Son violentos”, asegura y cuenta que ya son varios los vecinos que los vieron negociar con droga y que los escucharon discutir entre ellos e incluso tirarse piedras.



Cruzar la plaza se convirtió en un desafío para los que viven en la zona: sienten miedo cada vez que tienen que pasar por ahí y a algunos no les queda otra opción.



El edificio destruido es una construcción de varios metros que tiene dos pisos y un entrepiso. “En la planta de arriba hay unas ventanas y siempre hay alguno que está parado, mirando”, dice Susana y se anima a conjeturar que es el encargado de decir a quién robar y cuándo, de ver el momento en que los dueños se van de su casa o que dejan el auto solo, pero por el momento es solo una teoría.



Lo que sí se sabe es que la cantidad de robos aumentó: “En estos últimos 15 días entraron en nueve lugares”, afirma. Varias veces la Policía llegó al edificio para desalojarlos ya que se trata de una propiedad privada y, si bien durante la inspección se van, en el momento en que las autoridades se retiran vuelven a entrar. “Uno de los que ahora vive ahí fue captado por una cámara del edificio que está enfrente, en el momento en que iba a robar. El problema es que no se hace la denuncia”, explica Susana.



Lo habitual en la zona eran robos a mujeres que caminaban con su cartera, a los autos estacionados y a las casas con jardín. Sin embargo, hace pocos días un grupo de delincuentes ingresó a la casa de una vecina mientras dormía y robaron varios electrodomésticos y objetos personales.



Para poder entrar a la vivienda primero hicieron presión contra una ventana y, una vez que la abrieron, metieron una especie de caña con un gancho, que sirvió para alcanzar las llaves que estaban cerca de ahí.



Hasta que se encuentre una solución, Susana dice que los grupos de WhatsApp van a seguir activos, que la ayuda entre vecinos va a continuar. “Estamos y vamos a seguir así, entre nosotros y con este tipo de protección casera que tenemos”, afirma la mujer.

El boliche se incendió y el lugar fue abandonado

El edificio donde funcionaba el boliche Gata Bacana se incendió en setiembre de 2016 y, tiempo después, demolieron parte del local, aunque no todo. Hoy queda solo una parte de ese edificio y hay escombros. El lugar está abandonado. Sin embargo, hace unos tres años el portal InfoNegocios informó que había un proyecto armado para construir allí un edificio de viviendas. El proyecto no se ha concretado hasta el momento y nada indica que eso sucederá. Los vecinos piden más rondas de seguridad, que incluyan no solo policías a pie sino también patrulleros. También piden cámaras y un guardaparque.