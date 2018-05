Robos y suciedad, al tope en reclamos del Municipio CH

La inseguridad, la indigencia y la suciedad son los tres temas que más preocupan a los habitantes del Municipio CH, el más populoso de Montevideo, según un estudio de percepciones, necesidades y evaluación de gestión que será presentado hoy.

El Municipio CH abarca barrios como Tres Cruces, La Blanqueada, Parque Batlle, Villa Dolores, Buceo, Pocitos y Punta Carretas. Tiene 165.000 habitantes permanentes y otros 90.000 que a diario ingresan a trabajar, así como la mayor inversión privada, dos shoppings, casi todos los nuevos hoteles y un comercio muy desarrollado.

La encuesta, realizada por Equipos Consultores, también advierte que "falta mucho para tener un buen sistema de iluminación" en algunos barrios y sobre todo en calles secundarias. Y que las veredas están, en general, en mal estado.

El estudio se hizo desde una perspectiva espontánea: se le pidió a los entrevistados que se expresaran de manera natural, sin pensarlo mucho, ya que lo que se pretendía era identificar las asociaciones e ideas que los residentes y circulantes tienen sobre la jurisdicción y la labor que viene realizando el gobierno local y el alcalde Andrés Abt.

A partir del ejercicio de valoración de los atributos del territorio, los participantes destacaron la importancia de las actividades y áreas destinadas a la recreación, sobresaliendo las posibilidades diversas que proporciona el acceso a la rambla, incluso posicionándola como un potente diferenciador de este Municipio. Los servicios, su variedad y acceso, también se valoraron como de valor, junto con el fomento y la diversidad de las actividades culturales.

Preocupaciones.

En cuanto a la inseguridad y la indigencia, pese a que los participantes identifican ambas problemáticas como de carácter nacional y ciudadano, consideraron que se han "acentuado o incrementado" en el territorio, dado que al ser identificados los barrios del CH como de mayor poder adquisitivo, "resulta más atractivo tanto para delinquir como para vivir en la vía pública".

También sobre estos dos puntos la encuesta muestra una dicotomía. Mientras los residentes sobre todo son quienes se llegan a sentir más inseguros (y una gran parte de ellos dice haber sido víctima de la delincuencia), quienes llegan desde fuera del Municipio creen que es de los más seguros con respecto a otras zonas de Montevideo. De todos modos, en líneas generales, también lo consideran inseguro.

Respecto a la indigencia, los entrevistados observaron un crecimiento del fenómeno que va más allá del Municipio CH. Y aunque saben que no es responsabilidad específica del alcalde, esperan mayor compromiso y acción por parte de las autoridades del gobierno local ante esta problemática.

"Las soluciones que se les da a esa gente no funcionan, a ellos no les gusta ir a los refugios, si tienen un perro no lo pueden llevar, tendrían que reformar el modelo de operar", dijo uno de los vecinos entrevistados.

Basura y veredas.

La dimensión que la encuesta le da a la suciedad va más allá del hecho de la basura y de los contenedores. Si bien se reconocen avances en el tema concreto de la gestión de los residuos, se sigue percibiendo que el CH es "un municipio sucio".

Aunque los entrevistados reconocen que la red lumínica ha mejorado, también consideran que "aún falta mucho para tener un buen sistema de iluminación" y que hay calles interiores oscuras, como por ejemplo algunas de Pocitos.

A su vez, las veredas son una problemática que tuvo alta mención por parte de los entrevistados por los encuestadores de Equipos.

Consideran que el tema de las veredas es "insostenible" por la situación en la que éstas se encuentran. Y se percibe "indiferencia total" por los diferentes niveles de gobierno, pese a que en estos momentos se encuentra en marcha un plan de reparación de veredas, que deben pagar los vecinos.

Varios comentarios negativos se recogen en el trabajo sobre el estado de las baldosas: "Junto con los árboles, son un problema endémico"; "Ponen rampas y alrededor esta divino, pero a los 20 pasos esta todo roto"; "Yo trabajo con discapacitados, y sé cómo es"; "Están todas rotas, por Rivera faltan dos metros de baldosa".

Según informó el año pasado el alcalde Abt, el 65% de las veredas del Centro Comunal Zonal N°5, que abarca los barrios Punta Carretas, Pocitos, Buceo, Parque Batlle y Villa Dolores, se encuentra "en mal estado".

"Las causas son las siguientes: 30%, por falta de mantenimiento del (vecino) frentista; 10%, por trabajos realizados por entes públicos o empresas tercerizadas, y 60%, por problemas de raíces", explicó.Municipio CH, inseguridad, basura, indigentes, veredas

Abt: Alcalde blanco en ciudad del FA El triunfo del Partido Nacional en los municipios CH y E (en este último caso, imprevisto), representaron el desembarco de la oposición en el gobierno municipal de Montevideo. Ni bien asumió, en 2015, Abt dijo que su municipio tenía un atraso de entre dos y tres años en materia de arbolado.



El Municipio CH cuenta con más de 12.000 metros cuadrados de espacios públicos bajo la jurisdicción del Centro Comunal Zonal N° 4 y otros 39.000 m2 bajo responsabilidad del Centro Comunal Zonal N° 5.



A partir del ejercicio de valoración de atributos positivos del Municipio, los encuestados por Equipos Consultores destacaron la importancia de las actividades y áreas destinadas a la recreación, sobresaliendo las posibilidades diversas que proporciona el acceso a la Rambla, incluso posicionándola como un potente diferenciador del Municipio. También se encuentran bajo su jurisdicción algunos de los más importantes parques de Montevideo.