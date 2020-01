Robaron y faenaron tres caballos usados para equinoterapia en una estancia de Melilla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El miércoles 8 de enero Claudia Moizo llegó a su establecimiento Hacienda Los Lagos ubicado en Melilla y notó que tres de sus caballos habían desaparecido, informó Montevideo Portal y confirmó El País. La propietaria hizo la denuncia policial y los efectivos fueron dos veces, buscaron por la zona, pero los animales no aparecían.

"Tenía la esperanza de que los encontraran con alguna persona, de que alguien los estuviera usando como caballos para carro, de que los vendieran", indicó Moizo a El País. Sin embargo los caballos aparecieron el domingo cuando un vecino de la zona los encontró. "Estaban en una bolsa negra, los cueros de los tres, las cabezas y las patas. Los faenaron", indicó la propietaria del establecimiento.

El robo de los caballos no implicó solo una pérdida económica sino también laboral y afectiva. "Son animales que usamos para equinoterapia y son especiales porque son mancitos, tranquilos, confiás en ellos para tener niños arriba", expresó Moizo.



"Todo el mundo que está en el tema de equinoterapia, sabe lo que es entrenarlos para después ver la satisfacción y alegría de los niños", indicó la entrenadora y explicó que parte de las actividades que se realizan en su establecimiento son con niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA).



"Este trabajo es una satisfacción para mí, entonces llegás, te encontrás con esto y... no sé", relató Moizo y explicó que los niños generan vínculos con los caballos y que por tanto no es tan fácil reemplazarlos. "Los niños ya vienen pensando ver a tal caballo porque les gustó y llegan con la ilusión. Entonces con los animales hay que trabajar diariamente, no puede ser un caballo que tenés de un día para el otro", dijo.



La propietaria del lugar destacó la actitud de los efectivos quienes trabajaron para encontrar a los animales, si bien indicó que varios de sus vecinos pasaron por situaciones similares, tanto con ganado como con caballos. "Parece que en el último más aumentaron los casos de inseguridad", agregó.