Ripoll: medidas de IMM "no mueven la aguja" y situación se normalizará después del 10 de enero

Valeria Ripoll, secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), dijo que las medidas anunciadas ayer por la intendenta Carolina Cosse para limpiar Montevideo, "no mueven la aguja" y afirmó que la situación se normalizará después del 10 de enero.

"Entendemos que antes del 10 de enero esto no va a normalizarse. Repuntamos en estos días, pero viene el 31. Volvemos a repuntar y viene el 6 de enero. Entonces yo creo que para estar en una situación más cerca de lo habitual va a ser posterior al 10 de enero. Ahí es donde empieza a bajar realmente y no tenemos una nueva celebración que nos genere otra vez una cantidad de residuos importantes", explicó Ripoll en "Buen día" (Canal 4).

Ayer Cosse anunció la implementación de 1.000 bolsones para edificios y complejos de vivienda, 80 volquetas y multas para aquellos que introduzcan elementos no debidos dentro de los contenedores.

Ripoll explicó que este mes hay un "35% más de basura" y que además tienen "un problema con el sistema entero".

"Desde muchos vecinos que ni siquiera quieren levantar la tapa del contenedor y prefieren tirar la bolsa directamente afuera por olor. Eso está vinculado a que este sistema requiere lavado de contenedores y en Montevideo eso no se hace desde hace años. Ya ahí arrancás mal", detalló.

Sobre la limpieza de los contenedores, Ripoll agregó: "Se compraron camiones lavacontenedores que estuvieron operativos un par de días y se rompieros. Nosotros denunciamos que esos contenedores quedaron tirados en el Parque Fernando García. Fue una mala inversión de la IMM, con un gasto enorme y con ninguna sanción para nadie".

Con respecto a los bolsones, la secretaria general de Adeom comentó que eso "ya se hizo hace unos años" y que "son muy pocos con respecto a las necesidades que vos tenés".



"Con la basura que vos tenés alrededor de un contenedor, llenás un bolsón. No son medidas que están mal, pero al día de hoy y con la situación de hoy, colaboran pero no van a significar un cambio", sumó.

Para enfrentar esta situación, Ripoll remarcó que "hay que utilizar todos los recursos propios y empezar enero con el ingreso de los funcionarios que se necesitan".

ADEMÁS

El contexto de la pandemia

Por otra parte, Ripoll se refirió a la dificultad que genera trabajar en medio de la pandemia del coronavirus. "Recién la semana pasada se empezaron a aplicar un sistema de burbujas que todavía no funciona bien. De hecho en el turno de la noche hay tres burbujas donde hay casos positivos", dijo.



De todos modos, aclaró: "Sí esta administración tiene una voluntad que no tuvo la otra que en ningún momento aplicó una medida sanitaria. Tuvimos suerte, porque no hubo grandes focos".