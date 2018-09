Rincones para la convivencia de artistas

El recinto donde antaño se albergó la maquinaria del diario La Mañana, hoy es un epicentro para artistas de distintos rubros que necesitan un espacio para ensayar. Oficia, además, como depósito para grandes escenografías y vestuarios dado su techo alto y amplitud: tiene más de 400 metros cuadrados.

Este predio ubicado en Paraguay y La Rambla pertenece a la Intendencia de Montevideo y estuvo vacío durante mucho tiempo hasta que se lo apoderó una persona que fabricaba muñecos. Los vecinos no estuvieron de acuerdo porque "no cooperaba con el barrio" e iniciaron los trámites para poder desalojarlo.

Se hizo una asamblea, se nombraron autoridades y tras gestiones en la comuna, el Galpón del Barrio Sur pasó a manos de cuatro vecinos que conforman la comisión administradora, y lo han transformado en un centro cultural. Se encargan de manejarlo, administrar los horarios y pagar las cuentas.

Artistas de diversos rubros conviven en armonía. Por El Galpón circulan conjuntos de Carnaval, la compañía de teatro "Teapot Plays in English", la Ovidio Titers Band, y personas que hacen telas y zumba dos veces por semana durante todo el año.

A voluntad.

El lugar se dio a conocer gracias a las recomendaciones y el boca a boca. Paola Larrama se enteró de la existencia del Galpón cuando se mudó al Barrio Sur. Coincidió que en esa misma época hizo una suplencia como actriz y cantante para la obra Los músicos de Bremen, ellos ensayaban ahí, y empezó a frecuentar el lugar.

"Es un espacio alucinante y perfecto cuando tenés un elenco numeroso. Es la sala de ensayo ideal. Incluso podés dejar vestuario y escenografía", cuenta quien lo usufructuó en 2016 y 2017, mientras montaba las obras infantiles La Tempestad y La fierecilla domada con la compañía de teatro en inglés "Teapot Plays in English".

No se cobra un precio de alquiler fijo, es voluntario. Si bien los vecinos están súper abiertos a brindar gratis sus instalaciones a quienes no pueden afrontar los gastos, "quienes participan son conscientes de que si no colaboran con algo es imposible sostenerlo", explica Mario Escagani, miembro de la comisión administradora de El Galpón.

Varieté.

El piso de arriba y la parte trasera del espacio ubicado en Paraguay y La Rambla está reservado para la Ovidio Titers Band. La compañía de títeres marca territorio con unos muñecos enormes y altísimos que son lo primero que uno observa al ingresar.

Empezaron a usar estas instalaciones cuando preparaban el espectáculo Las cuatro estaciones de Vivaldi. Sus ensayos eran a horas poco frecuentes (de 23:00 a 03:00) porque precisaban luz negra. Desde entonces, sus enormes títeres se construyen allí y el lugar se transformó en su casa creativa.

La Asociación de Directores de Carnaval de las Promesas (Adicapro) tiene su sede en este galpón del Barrio Sur. Allí se hacen asambleas y reuniones. Ensayan la revista Zodíaco, los lubolos Cosme y Damián, y la murga joven La Sellada. Estos días también deambula el grupo teatral Los Bufones porque su última obra les exigía un espacio más grande para ensayar.

La comparsa Cuareim 1080 se instala desde noviembre hasta fines de febrero y es "la actividad más bulla", según Mario Escagani. Hay gente las 24 horas del día pintando, cosiendo y bailando, y deben trabajar a puertas abiertas porque en los meses de verano no se soporta el calor. Una falla del lugar es que no tiene ventilación. Por eso presentarán un proyecto de reforma en el Presupuesto Participativo de noviembre.