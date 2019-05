Revisan la prohibición de fumar en escenarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de la tormenta de críticas y burlas que originó la decisión del gobierno de prohibir que en las obras de teatro se enciendan cigarros de cualquier tipo (de utilería o electrónicos) y también que se usen apagados, el Ministerio de Salud Pública (MSP) dio marcha atrás y aclaró que la decisión se refiere “exclusivamente al encendido de cualquier producto o dispositivo vinculado al consumo de tabaco”.

En un comunicado emitido ayer viernes el MSP sostiene que “de ninguna forma se plantea interferir en las interpretaciones o representaciones de obras de teatro y demás formas de expresión cultural”.

A su vez el MSP y el Programa Nacional para el Control del Tabaco pidieron disculpas por “los inconvenientes surgidos a partir de las interpretaciones alejadas del espíritu original del texto”.

RELACIONADAS Gobierno prohibió el uso de cigarrillos prendidos o apagados en obras de teatro By Irene Nuñez Gobierno prohibió el uso de cigarrillos prendidos o apagados en obras de teatro Gobierno prohibió el uso de cigarrillos prendidos o apagados en obras de teatro El lunes habrá reunión del MSP con actores por polémica sobre cigarrillos en obras By Rosana Decima El lunes habrá reunión del MSP con actores por polémica sobre cigarrillos en obras El lunes habrá reunión del MSP con actores por polémica sobre cigarrillos en obras MSP: "Refieren exclusivamente al encendido" las normas que rigen para cigarrillos en obras By Irene Nuñez MSP: "Refieren exclusivamente al encendido" las normas que rigen para cigarrillos en obras MSP: "Refieren exclusivamente al encendido" las normas que rigen para cigarrillos en obras

La medida, trasladada a las instituciones teatrales el jueves 25, indicaba que buscaba “contribuir a la desnormalización del uso del tabaco” y “preservar la salud de la población”, para lo que se consideraba “de suma importancia los mensajes que se brindan desde las actividades culturales”.

El ministerio indicó que “a los efectos de aclarar situaciones puntuales”, el Programa Nacional para el Control del Tabaco se reunirá con los gremios de actores. El encuentro tendrá lugar el lunes próximo.

Enrique Soto, titular del Programa Nacional de Control de Tabaco del MSP explicó que “el ministro solicitó al Programa que analizase el tema, nosotros lo incluimos en la agenda de la Comisión Asesora y se responde que ya existe una normativa desde hace mas de diez años que regula en que lugares se puede fumar o no. Y lo que se recomienda es comunicarle a los actores que esta normativa está vigente, lo mismo que se hace cuando se constata en un restaurante que hay una persona fumando, es simplemente eso”, explicó Soto.

Indignación

Mario Morgan, director y productor teatral, y Marcelino Duffau, director teatral, criticaron la decisión en diálogo con El País.

Morgan sostuvo que “es un atropello a la libertad. Creo que va más allá del cigarrillo, y que nadie puede prohibir, como si fuera un mal ejemplo, fumar en escena. Del mismo modo podrían prohibir cualquier otra acción que se desarrolle en escena. Máxime cuando el cigarrillo que se utiliza en escena es real. Desde hace tiempo, se usan cigarrillos con barba de choclo, o sea que no se fuman cigarrillos reales en escena. Y cuando se utilizan cigarrillos electrónicos, no se le coloca el líquido, simplemente se le enciende la luz roja, para simular que se está fumando, anda más. Entonces que prohíban eso, que prohíban sostener un cigarrillo apagado en escena, es de las cosas más disparatadas que se han escuchado”.

“Por ejemplo, si vas a representar a Onetti, como en el caso de Walter Reyno en el Circular, ¿cómo hacés Onetti sin fumar? No se puede. Pero creo que es mucho más grave que prohibir un cigarrillo. Es exactamente lo mismo que prohibir en la dictadura, es prohibir por prohibir. Porque con el mismo criterio se podría prohibir que un tipo se drogue en escena, o que un tipo mate a otro en escena. O las brujas de Macbeth”.

Por su parte Duffau calificó la medida de “disparate” y agregó que este tipo de cosas suceden “cuando la toma de decisiones está en manos de gente que no tiene nada que ver con la especialidad”.

“A esta altura creo que todo es un chiste de un pelotudo que escribió ese comunicado y me imagino el Presidente o el Ministro lo han de estar colgando de las bolas. Entonces no hagamos más teatro, pero en el cine no. No tiene cabeza. Así como hoy te prohíben el cigarro mañana te prohíben otra cosa. Y eso que soy un exfumador, dejé por un tema de salud no por el decreto que sacaron hace unos años y en el que estoy de acuerdo. Soy consciente que el cigarro es muy rico y muy lindo pero hace mal, es así. También hace mal el alcohol, y se representa. O sea que en “Quién le teme a Virginia Woolf”, donde Virginia y su marido se agarran un pedo de novela no se podría hacer más. Además de mamarse fuman como locos. Desde los Griegos en adelante no se podría hacer nada. Además es un disparate que el teatro es la realidad, el teatro es una síntesis de la realidad, si después si tiene que ver con lo que sucede puertas afuera, es responsabilidad de cada espectador”.