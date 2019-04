Reúnen más de 60.000 firmas para prohibir la venta de animales en Tristán Narvaja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hola, soy Sofía y armé esta petición a raíz de las condiciones deplorables en las que se encuentran los animalitos en la Feria de Tristán Narvaja”, comienza diciendo la petición de la uruguaya Sofía Tardaguila, de 21 años, que publicó en el sitio de acción solidaria Change.org.

La iniciativa, que inició hace algo más de tres semanas, ya superó las 61.000 firmas y reclama a la Intendencia de Montevideo y a la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal controlar y terminar con la comercialización de animales en ese espacio público.



“Todos los domingos se puede observar en un comercio una gran cantidad de especies, muchas de ellas salvajes, a la venta en jaulas muy sucias y pequeñas. Por eso le exigimos a la Intendencia que regule esta situación, ya que se están violando los derechos de los animales según la Ley Nº 18.471”, dice Tardaguila en su petición.

En diálogo con El País, la joven actriz -que no pertenece a ninguna organización animalista- sostuvo que desde muy niña se sintió impactada por las condiciones en las que estaban los animales en la feria. Su primera estrategia fue evitar las zonas de comercialización, pero hace algunas semanas se topó con la situación de frente y decidió tomar acción.



“La venta de animales en Tristán Narvaja viola dos leyes: la Nº 18.471 de protección, bienestar y tenencia de animales; y el reglamento de ferias, que prohíbe expresamente la comercialización de animales vivos”, explicó Tardaguila.



“Desde la niñez me había llamado mucho la atención el tamaño que tienen las jaulas para el animal que está adentro, la manera en que están, el ambiente en donde se encuentran que les es totalmente hostil y alejado de su ecosistema”, subrayó.

"La IMM podría perfectamente decomisar, pedir que se retiren de allí", dice Cossia. Foto: Fernando Ponzetto

“En una de mis últimas visitas me puse a observar cómo todo es visto de forma natural, cuando hay niños que pasan por estas ferias. Y pensé: hay algo que puedo hacer para aportar a que esto cambie”, destacó.



“Conocí Change.org y decidí recolectar firmas porque sabía que se necesitaba más que una denuncia. Estoy segura que no iba ser la primera en hacerlo; armé la petición de firmas, hice mi descargo y fui a la seccional que cubre la zona de Tristán Narvaja”, explicó.



Además, la joven se acercó a Animales Sin Hogar y allí le recomendaron denunciar en Atención a la Ciudadanía y en Cotryba. Tardaguila hizo énfasis en que para que le prestaran atención en la Comisión de Bienestar Animal tuvo que mandar la denuncia cinco veces. No obstante, no recibió respuesta de ninguno de estos organismos públicos.





Violación a la normativa.

El veterinario y diputado del Partido Nacional Gastón Cossia sostiene que esta situación con los animales está vinculada a una omisión de distintos organismos municipales y estatales.



En primer lugar, aseguró que la venta de animales viola normas municipales específicas: “El digesto municipal establece que en las ferias vecinales permanentes no se pueden comercializar una serie de artículos muy diversos, pero entre ellos y específicamente establece que no se pueden vender animales vivos”, subrayó.



Según Cossia, “eso debe ser controlado en primer lugar por la Inspección General de la Intendencia y luego por el Municipio B”, dado que todos los municipios deben tener una comisión que se encargue del contralor de las ferias vecinales.

Hay varios organismos omisos en este tema, dijo el diputado blanco. Foto: Fernando Ponzetto

“La Feria de Tristán Narvaja es tierra de nadie”, sostuvo. Y agregó que “la Intendencia podría perfectamente decomisar, pedir que se retiren y no autorizar a esos comerciantes que están vendiendo allí”.



Cossia apuntó al trabajo que está omitiendo Cotryba: “Por ley, la Comisión debe velar por el bienestar de esos animales. Y bueno, allí se constatan situaciones realmente lamentables. Están hacinados, al rayo del sol, no tienen protección ninguna, están sin alimento y sin agua. Por ley, la organización puede intervenir con la fuerza pública y confiscar animales”, destacó.



Los otros organismos omisos en esta situación, dijo Cossia, son el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).



“El MGAP, a través de la Dirección de Sanidad Animal, podría intervenir porque ninguno de esos animales tiene una autorización sanitaria para ser comercializado en una feria. La Dinama también tiene competencia allí, ya que todo lo que es fauna silvestre y exótica debería ser controlado e inspeccionado”.