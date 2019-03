Se retomaron las demoliciones en el exhotel San Rafael

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego que la jueza civil de 5º turno de Maldonado, Claudia Valletti, desestimó ayer el recurso de amparo presentado por el arquitecto Willy Rey hace una semana para detener la demolición del exhotel San Rafael, esta mañana El País pudo constatar que se retomaron las obras de demolición.

Dos máquinas retomaron hoy la demolición de las estructuras aledaneas al ex hotel San Rafael ubicado en la parada 11 de la rambla de la Brava de Punta del Este. Tras las obras se convertirá en el Cipriani Ocean Resort and Club Residences.

“El viejo edificio del hotel San Rafael de Punta del Este será demolido para luego ser reconstruido “ladrillo por ladrillo”, había anunciado el empresario Giuseppe Cipriani a El País.

El nuevo edificio demandará una inversión total de US$ 450 millones. En un principio está previsto un desembolso de US$ 180 millones, y otros US$ 270 millones que se destinarán a completar el plan, se construirán torres al costado y hacia atrás del edificio existente. El proyecto fue diseñado por el arquitecto Rafael Viñoly.

Ayer desde Dubai, Cipriani dijo a El País que “está muy contento porque la justicia de Uruguay actúa de forma seria y responsable. Para una inversión de este tamaño tener una justicia que no funcionara como corresponde, sería un desastre”.