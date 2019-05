Respuestas a un reclamo ambiental histórico de los vecinos de Verdisol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las carencias de caminería, saneamiento y acceso a servicios, como ser agua potable y luz, no son nuevas en el predio del complejo Verdisol, en donde conviven familias con situaciones diversas.

Hay fincas de chapa, otras del Plan Juntos o de Techo y apartamentos sin terminar que, al retirarse la empresa constructora, fueron ocupados. Cuando ésta quiso retornar se planteó un conflicto con el Estado, mientras que la IMM argumenta que la empresa debe millones por no pago de Contribución Inmobiliaria.



En 2017 los vecinos ya habían presentado una propuesta de obras de mejora al Presupuesto Participativo pero no se aceptó debido a que se trata de un predio privado. Entonces durante un tiempo los vecinos por su cuenta recaudaron fondos para mejoras de caminería y limpieza, y hacían lo que podían hasta que, en el pasado abril, la IMM envió 20 camiones para limpiar un gigantesco basural que sumaba ratas y autos quemados. Eso fue valorado positivamente por los vecinos, que sin embargo insistieron en que antes de la respuesta comunal a sus continuos reclamos habían hecho la misma denuncia ante el Municipio G.



Ante esta realidad, el alcalde Gastón Silva reafirma que el predio y adyacencias del complejo Verdisol aun están en litigio, “por lo cual nuestro Municipio solo realizó intervenciones puntuales, como por ejemplo, lomo de burro, asistencia a familias damnificadas cuando incendio, etc”. El alcalde dice que los trabajos no se hacen porque sea año electoral, como expresan algunos vecinos,“pues se trabajó en base a planificación según recursos humanos y presupuestales disponibles”.



Silva agrega que después de la denuncia de vecinos se remitió a la División Limpieza de la IMM el pedido excepcional y urgente de la intervención en el “posible foco infeccioso”, lo que se concretó pero no era responsabilidad del Municipio.