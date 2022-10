Rescinden contrato de educador acusado de abuso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El directorio del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) resolvió tras una investigación de urgencia rescindir el contrato de un educador de Rivera, que había sido acusado de abuso sexual.

Según explicó a El País el presidente de INAU, Pablo Abdala, a fines de 2021 se realizó un llamado para el ingreso de asistentes sociales, educadores y psicólogos en todo el país. El hombre se presentó para cumplir funciones como educador en el departamento de Rivera, fue seleccionado, y comenzó a trabajar en un centro de 24hs a partir de julio. Abdala aclaró que esta persona había presentado los documentos requeridos, dando todos “negativos”; es decir que no presentaba antecedentes ni se encontraba en el registro de abusadores y violadores.



Sin embargo, el pasado fin de semana se constató que el hombre contaba con una denuncia por abuso sexual a un menor de edad en su contra radicada en mayo.



A partir de su constatación, se realizó una investigación de urgencia en la dirección departamental del INAU en Rivera y se resolvió rescindir el contrato con esta persona. Abdala aclaró que las investigaciones realizadas no arrojan situaciones “sospechosas” en el centro mientras trabajó el acusado.



Según explicó además el presidente del INAU, al tratarse de un contrato a término -es decir que no se trataba de un funcionario presupuestado-, no les quedó “más remedio” que dejar sin efecto el vínculo.

Cooperación

Por otra parte, Abdala contó que junto a su equipo, recibió a una delegación proveniente de Colombia, encabezada por Claudia López, alcaldesa Mayor de Bogotá.



Según detalló Abdala, la delegación colombiana se encuentra desarrollando una gira regional, y en este caso, visitaron a las autoridades del INAU para interiorizarse sobre las diferentes políticas aplicadas en el país referidas a la niñez. En particular, en lo que tiene que ver con el Plan CAIF, ya que pretenden aplicarlo en el Plan de Cuidados de Bogotá.



“Están muy interesados en nuestro proceso; Muy particularmente en las políticas de primera infancia”, remarcó el presidente del organismo.