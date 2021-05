Reporteros sin Fronteras: Uruguay es el mejor país de Sudamérica para ejercer periodismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según el World Press Freedom Index (WPFI) 2021 de la ONG Reporteros sin

Fronteras, Uruguay es el país de Sudamérica donde hay mayor libertad para el ejercicio del periodismo y el segundo de Latinoamérica después de Costa Rica.

Medido con respecto a 2020, el país mejoró una posición y se ubica en el 18° lugar a nivel global. Según el WPFI, la libertad de expresión e información que tiene Uruguay actualmente es similar a la que impera en Austria o Islandia.



El reporte de este año señala que Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Costa Rica son, en ese orden, los cinco países del mundo con mayor libertad de prensa, mientras que Djibouti, China, Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea son los cinco países en los que este año resulta más peligroso ejercer la profesión.



El Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras se publica todos los años desde 2002 (aunque Uruguay y la mayoría de los países comenzaron a ser medidos a partir de 2013). Debido al aumento de su prestigio e importancia con el correr de los años, la influencia del índice sobre los gobiernos es creciente y hoy es utilizado por Naciones Unidas, el Banco Mundial y otros organismos internacionales para elaborar distintos indicadores.



El WPFI clasifica a 180 países según el nivel de libertad del que disponen los

periodistas para trabajar: mide el grado de pluralismo de sus respectivas

sociedades, la independencia de sus medios, la calidad del marco legislativo y la seguridad de los periodistas a la hora de ejercer su trabajo en cada país y región. El puntaje de cada país se determina mediante un cuestionario en 20 idiomas que completan expertos de todo el mundo, cuyos resultados se combinan con datos cuantitativos sobre abusos y actos de violencia contra periodistas durante el año evaluado.



Uruguay en el WPFI (2013-2021)

Como apuntamos, 2013 es el año en el que Uruguay ingresa al Índice Mundial de Libertad de Prensa. Aprovechando la perspectiva que nos permiten esos 9 años podemos sacar algunas conclusiones.



La primera es respecto a su mejor y peor posición en este índice. La peor posición uruguaya se dio el mismo año en el que entró al índice, en 2013: obtuvo 15.92 puntos y la posición 27°. En ese entonces compartía posición con Australia (26°) y Portugal (28°). Al contrario, y también como ya señalamos, la mejor posición en el WFPI la obtuvo en esta edición de 2021 (18°), que comparte con Austria e Islandia.



Es decir que medido por cómo empezó y cómo está ahora, Uruguay avanzó 11 posiciones. Alcanza con mirar a Australia y Portugal, sus escoltas en 2013, para ver cómo fluctúan los países. Este año Australia se ubicó en la posición 25, una variación apenas perceptible respecto a su posición inicial en 2013. En cambio, Portugal pegó un salto espectacular de 19 posiciones en estos últimos 7 años: ahora se ubica en la 9° posición, junto a los 10 países que tienen la mejor libertad de prensa del mundo.



Esto sirve para entender que los aspectos cuantitativos de la medición (actos de intimidación, abuso o violencia) son determinantes para modificar la performance de cualquier país.

¿Qué implica la mejora de Uruguay en términos regionales? Hay que decir que sólo 3 países sudamericanos lograron posicionarse mejor en 2021 que en 2013: Ecuador (+23), Uruguay (+11) y Chile (+6). El resto de los países están, en términos de libertad de prensa, peor hoy que hace 9 años: Bolivia (-1), Brasil (-3), Colombia (-5), Paraguay (-9), Perú (-14), Argentina (-15) y Venezuela (-31).



La segunda conclusión a la que podemos llegar es que una mejor posición no siempre implica una mejora en el puntaje, y ello vale para este año. A pesar de ostentar su mejor posición (18°), el 2021 no es para Uruguay el año de su mejor puntaje: en 2018 obtuvo 15.56 puntos, su mejor marca desde 2013. Hay que señalar, en línea con lo que dijimos sobre la incidencia decisiva que tienen los casos particulares, que Uruguay venía de su peor puntaje el año anterior (17.43 en 2017). En ese sentido, 2018 representa no sólo su mejor año, sino también su mayor recuperación en términos absolutos.



Por último, el perfil de Uruguay, una ficha que Reporteros sin Fronteras realiza de cada país en base a su evolución con el correr de los años, resalta los logros obtenidos en estos años. El WPFI destaca la “despenalización de los delitos mediáticos, la regulación de las transmisiones comunitarias y el acceso a la información”, que garantizan un entorno favorable para los periodistas en Uruguay.



Como otros aspectos positivos menciona la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en diciembre de 2014, la cual fomenta “el pluralismo de los medios de comunicación y establece un Consejo de Comunicación Audiovisual independiente del gobierno”

*Director de Nueva Mayoría Uruguay