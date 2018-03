Reparación histórica: cambiarán nombre a monumento de Ansina

A partir de la gestión realizada por un particular ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Intendencia de Montevideo resolvió cambiar el nombre del monumento a Ansina ubicado desde hace décadas en la Plaza de la Democracia, popularmente conocida como Plaza de la Bandera.



La obra escultórica, perteneciente a José Belloni, representa en realidad a Manuel Antonio Ledesma, un lancero artiguista que durante años fue confundido con Joaquín Lenzina, el asistente de José Artigas en su exilio paraguayo, más conocido como Ansina. La historia inmortalizó a Ansina como el afrodescendiente que compartía mates y charlas con el prócer en el ocaso de su vida.



El gestionante, de nombre José Bisso, manifestó ante el MEC que hay instituciones que se reúnen para tributar homenajes a Ansina que han reclamado se enmiende el error. Y destacó que corresponde aclarar que Joaquín Lenzina (o Lencina) fue Ansina, en tanto Manuel Antonio Ledesma era otro soldado artiguista, aunque fueron ambos contemporáneos.



La Comisión Especial de Nomenclatura de la Intendencia compartió el pedido, destacando que numerosas investigaciones históricas han señalado inequívocamente que estos soldados fueron personas distintas y que el monumento ubicado en Tres Cruces representa (en base a una temprana fotografía) a Manuel Antonio Ledesma, “aunque sin embargo luce el nombre de Ansina, en virtud de lo cual sugiere proceder a la identificación correcta”.



El 3 de agosto de 1942 fue aprobado por el Poder Ejecutivo (en un período de facto en que las atribuciones de la Junta Departamental eran ejercidas por aquel a través del Ministerio del Interior), la erección de un monumento “al fiel servidor del General Artigas, don Manuel Antonio Ledesma (Ansina)” en la entonces Plaza Artigas de Montevideo. De acuerdo a la Ley Orgánica 9.515, del 28/10/1935, se autorizó luego al intendente interventor a implementar la resolución.

Error en la Intendencia.

En la propia página web de la Intendencia de Montevideo la escultura es identificada como perteneciente a Ansina (montevideo.gub.uy/ansina), bajo el siguiente título: “Monumento a quien fuera asistente y compañero del Gral. Artigas”. Seguidamente, dice que su autor es José Belloni (1882-1965), que fue construida en bronce e inaugurada el 18 de mayo de 1943, sobre un basamento de granito gris martelinado.



La página web municipal tiene una breve descripción del personaje histórico en la que se incurre en varios errores. Además del nombre equivocado, está mal la fecha de fallecimiento: “Manuel A. Ledesma, apodado ‘Ansina’, acompañó fielmente a Artigas durante su exilio en el Paraguay, a donde lo siguió en 1820. Fallecido Artigas en 1850, se trasladó al pueblo Guarambaré, donde murió en 1887. Sus restos fueron repatriados en 1938 y depositados en el Panteón Nacional”.



También se hace una descripción física del monumento y se vuelve a repetir el error del nombre: “Viste clásico poncho patrio y botas de potro. Empuña en la diestra lanza de tacuara. Detrás del basamento, pantalla de granito gris. Grabada, copia del retrato de Artigas en la Ciudadela, de Juan Manuel Blanes. En el extremo superior izquierdo de la pantalla, la leyenda: ‘Manuel A. Ledesma - Ansina’. En el inferior derecho, ‘Juntos en el exilio - Juntos en la eternidad - Juntos en su patria para gloria de un pueblo agradecido’”.

El dato correcto.

La biografía Don Joaquín Lenzina “Ansina” (1760-1860), de Andrés Alsina -parte de la cual se reproduce en la web enlacesuruguayos.com-, señala que algo sorprendente pasó en Tres Cruces.



La revisión histórica determinó que Ansina, el fiel compañero de Artigas, no era Manuel Antonio Ledesma, honrado por la estatua de José Belloni de 1943. Entonces, la Intendencia decidió borrar el nombre pero dejar la escultura. “El desaguisado de tener una estatua que honra a una persona mientras representa a otra lo cometió una autoridad municipal que no se pudo individualizar”, señala la biografía.



La investigación histórica determinó, de una vez y para siempre, que el esclavo liberto que acompañó al prócer durante sus últimos 30 años en Paraguay no era el sargento Ledesma (1797-1887), como se había creído. Las fechas biográficas de este hombre son las que utiliza la IMM en su página web.



La nueva certeza determinó que los restos de Ledesma fueran retirados del Panteón Nacional por el Ejército Nacional, y albergados en el Parque Artigas, de Las Piedras, donde pasó a ser honrado como soldado de la Patria.



Entonces, alguien en la Intendencia decidió enmendar la historia de una peculiar manera. Se cavó el bajorrelieve, quitando la leyenda original y poniendo en esa hendidura solo Ansina, en letras de bronce. El problema es que la estatua seguía siendo de Ledesma, y además reproduce, con mucha fidelidad, los rasgos del sargento.



Tampoco existe un retrato conocido del verdadero Ansina.



Entre las obras del uruguayo José Belloni destacan La Carreta (1919) en el Parque Batlle, La Diligencia (1952) en el Prado y los monumentos a la poetisa María Eugenia Vaz Ferreira (1921), al Dr. Luis Morquio (1938), al pintor Juan Manuel Blanes (1947) y al escritor José Enrique Rodó (1947). Durante la Segunda Guerra Mundial, su obra más destacada fue la del equivocado Ansina.



“Rodó era el monumento que más quería; él pensaba que era su mejor obra, aunque los demás pensamos que es La Carreta”, comentó una vez su nieto José Alberto Belloni.