Remataron dos cartas firmadas por Artigas, una en US$ 9.200 y otra en US$ 3.500

Este miércoles se remataron dos cartas firmadas por José Gervasio Artigas. De acuerdo a lo que había indicado la firma Castells –responsable del remate- las misivas fueron enviadas a Don Juan José Durán.

La primera carta fue enviada el 6 de julio de 1816, mientras que en la otra la fecha de emisión es del 18 de junio de ese mismo año.

Por la primera ofertaron este miércoles US$ 9.200 (el precio base había sido US$ 1.000); por la segunda, US$ 3.500 (en este caso, el precio base había sido el mismo). Los compradores son dos uruguayos.

La más importante es la del 6 de julio. En ella Artigas le escribe a Durán, un capitán de caballería, luego gobernador interino de de la Provincia Oriental, sobre la inminente invasión de los portugueses. En la otra le habla del gobierno de Buenos Aires y le indica que no estaba teniendo en cuenta el fin común de las Provincias Unidas.