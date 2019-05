Rematan hoy dos cartas escritas y firmadas por José Gervasio Artigas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dos cartas escritas y firmadas por José Gervasio Artigas se rematarán este miércoles por la reconocida firma Castells en la calle Galicia 1069. Según detalla Castells estas dos cartas originalales de Artigas fueron enviadas a Don Juan José Durán.

Las misivas se encuentra dentro de un marco de cristal . La primera carta que se remata tienen un valor estimativo entre US$ 2.000 y US$ 2.500 y la segunda entre US$ 1.500 y US$ 2.000.



Santiago Castells indicó a El País que las cartas van a ser rematadas en el entorno a las 16:0 de la tarde y que fueron compradas por un cliente en la década de 1950 en Gomensoro y Castells. Ambas pertenecen actualmente a una sucesión.



Las dos cartas se encuentran en un "excelente estado de conservación", indicó la firma.



La primera carta fue enviada el 6 de julio de 1816, mientras que en la otra la fecha de emisión es del 18 de junio de ese mismo año.