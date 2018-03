Rematan 33 autos incautados a narcos

Hay en total siete camionetas, 16 autos y 10 motos que fueron incautados y decomisados en causas vinculadas al tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

Entre ellos se encuentra una camioneta Chevrolet S10 doble cabina, una DSFK Mini Truck, una Toyota Hilux 3.0 doble cabina, una camioneta Chevrolet Montana, dos Mitsubishi L200 doble cabina y un Chevrolet Corsa Pick-up. Entre los autos hay dos BMW, un Chrysler 300, Chevrolet Sail, Prisma, Celta, Aveo, dos Chevrolet Corsa y dos Chevette, un Volkswagen Gol y otro Passat, un Renault Twingo, un Fiat Duna y un Faw Oley.

En cuanto a las motos, se rematará una Kawasaki ZX-6R 600, tres Yumbo, tres Winner, tres Baccio y una Vital.

Los subastadores aclaran que "se desconoce si existen o no deudas de empadronamiento o multas ante las distintas Intendencias Municipales". Informan a su vez que "el adquirente abonará en el acto y en efectivo el 20% por concepto de seña más el 12,20% por concepto de comisión e impuestos, con la obligación de cancelar el saldo dentro del quinto día hábil siguiente al día del remate". Si en ese plazo no se paga el saldo o no se retira la mercadería, "la venta quedará sin efecto y el comprador perderá todo derecho sobre la seña, comisión e impuestos ya abonados", explicaron desde la casa de remate.