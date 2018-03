"Desde hace dos años uso un reloj que no es mío", dice el hijo de David Fremd

"Desde hace dos años uso un reloj que no es mío", empieza la publicación realizada por Rafael Fremd, hijo de David Fremd que fue asesinado en Paysandú hace ya dos años, un 8 de marzo de 2016.



"Por momentos me olvido que lo tengo puesto. Pero cuando soy consciente que lo llevo en la muñeca izquierda cambio de postura: enderezo la columna; y con el cuerpo, mi actitud. Me recuerda a mi papá. Pero sobre todo, me recuerda sus mayores aprendizajes", expresó a través de su cuenta de Facebook.



El hombre que lo asesinó con un cuchillo, Carlos Omar Peralta, dijo que era un "enviado de Alá" y fue procesado por homicidio especialmente agravado, odio hacia las personas por actos religiosos, y lesiones personales, tras entenderse que el vínculo del asesinato fueron las creencias religiosas de Fremd.

"Él murió por judío, no fue casual, él pudo haber negado su condición en Paysandú, pero todos sabían que él era judío y por eso murió", dijo Sergio Gorzy, presidente del Comité Central Israelita, durante el entierro.



Rafael asegura que ahora mira el reloj, que no es de él porque su padre nunca se lo regaló, "y los problemas se achican, re dimensiono los enojos, re evalúo los deseos y hasta dudo de mis certezas y preguntas".



"Hoy me doy cuenta que el reloj a mi no me da la hora. Me recuerda el camino", aseguró.