Registro "No llame" para evitar llamadas de promociones y ofertas estará operativo el año próximo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El director nacional de telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, dijo que el próximo año estará en funcionamiento el registro "No llame", incluido en la Rendición de Cuentas, que permitirá a los usuarios (de teléfonos móviles o fijos) indicar que no desean ser contactados por empresas que ofrecen servicios, publicidad o ventas.

"Vamos a reglamentarlo e instrumentarlo de una manera fácil y accesible para que la gente pueda inscribirse en una página", dijo el jerarca en rueda de prensa recogida por VTV Noticias. Así, dijo, se garantizará el derecho "de que la gente no sea molestada a cualquier hora y por cualquier tema".



"De esa manera la gente puede decir no me llames, no me molestes", agregó.

Por otra parte, Acosta y Lara defendió el instrumento de la portabilidad numérica, incluido en los 135 artículos que se buscan derogar de la Ley de Urgente Consideración (LUC), y cuestionó a quienes lo critican.



"Los que pretenden defender a Antel diciendo que esto lo perjudica están equivocados, porque es la empresa que tiene mayor red, más radiobases y la que tiene mayor cobertura. Si uno está conforme, ¿por qué se va a cambiar?", sostuvo.



El jerarca afirmó que se trata de una "campaña de mentiras" que "quiere limitar derechos y libertades".