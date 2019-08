La reforma de 18 de Julio no será como se anunció

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Montevideo, Christian Di Candia, dijo anoche que la reforma de 18 de Julio, que se había dicho comenzaría el mes pasado, fue pospuesta para enero. De todos modos, anticipó que la obra será una parte muy pequeña respecto al ambicioso proyecto original que fue presentado públicamente por la comuna, que incluía hasta una bicisenda por el centro de la avenida y un solo carril para vehículos en cada sentido.

“Arranca por la parte de los espacios públicos, explanada de la Intendencia, plazas, veredas y equipamiento urbano. No tocamos las calles hasta el próximo período”, declaró el intendente al programa “Quién es Quién”, que se emite por Canal 5 y Diamante FM.



Di Candia también señaló que no descarta la idea de prohibir los monopatines eléctricos. “No somos anti-aplicaciones (…) Hay muchas ciudades, como Nueva York o Berlín que los terminaron prohibiendo porque no pudieron con ellos. Nosotros por ahora los estamos monitoreando, pero es una situación difícil”, sostuvo.



Con respecto a los problemas con la limpieza, dijo que “habría que generar una empresa pública de gestión privada, un fideicomiso”, para darle “rapidez a la gestión”.



El intendente de Montevideo también señaló que cree que hace pocos días fue multado por exceso de velocidad por las cámaras del Centro de Gestión de la Movilidad.