Recuperan un rincón para niños arruinado

Desde hace 48 años el parque de Villa Biarritz “Juan Zorrilla de San Martín” no merecía mayor atención, no fue objeto de ninguna obra relevante. El deterioro de algunos de sus espacios comprometía incluso los paseos y juegos, era pésimo el estado de caminos, veredas y estructuras, todo lo cual suponía un riesgo para niños y veteranos. En los registros de equipamiento más recientes, solo quedó inscripto la sustitución de algunas de las hamacas,



En 2015, el alcalde del Municipio Ch, Andrés Abt, quiso ponerse al hombro un proyecto de reformas, ante la suma de reclamos de vecinos y de personas que visitan el lugar sobre todo durante los fines de semana o en vacaciones.



Pero no bien esa idea se hizo pública, desde el gobierno departamental plantearon objeciones. Para empezar, debido a que la superficie del parque es superior a una manzana y entonces la jurisdicción no es municipal sino de la Intendencia de Montevideo.



A partir de ese llamado de atención al alcalde, éste sin embargo no abandonó el sueño sino que decidió que su municipio, el más poblado de Montevideo y el que más dinero tributa, con 165.000 habitantes permanentes, oficiara de articulador de planes. Finalmente, después de tres años, la comuna decidió realizar toda la inversión y encargarse de los trabajos que están en marcha.



En el período de negociación, Abt mantuvo, por ejemplo, una reunión con las arquitectas Silvana Pissano (directora del Departamento de Desarrollo Urbano) y Patricia Roland (del Sector Reciclaje y Rehabilitación Urbana) para hablar sobre la importancia de arreglar este parque.



“Yo les decía que viví algo hermoso al ver a mi hijo -que tiene 3 años- agarrado de uno de los fierritos que me agarré yo hace 45 años, pero me parece, les dije, que la evolución del parque tiene que tener otros tiempos”, comentó Andrés Abt.



El año pasado se pudo así concretar una licitación para cumplir los trabajos establecidos en primera instancia. La Intendencia destinó un presupuesto de 6 millones de pesos y tiene la posibilidad de ampliarlo por el 100%, sumarle el doble, otros 6 millones para atender las etapas 2 y 3 del proyecto en ejecución, aunque quizás cueste menos y el total no pase de 8 o 9 millones de pesos.



“Nosotros quisimos colaborar para hacer un proyecto más ambicioso, atendiendo otras necesidades, pero la Intendencia no nos dejó pasar fondos para eso. Tal vez no podíamos poner los 6 millones pero podíamos ayudar con dos o tres millones de pesos”, comentó Abt a El País.



La obra, que estaría lista en marzo, implicará tres etapas. Primero se hará un replanteo del parque infantil, una remodelación y acondicionamiento con nuevos juegos y pisos de goma.



La segunda etapa incluye la recuperación de veredas de Villa Biarritz, que estaban en malas condiciones, y también la caminería, lo que implica el corte de raíces de árboles de una senda central.



En la tercera fase se realizarán las rampas de accesibilidad en todas las esquinas.



A nivel privado, en el parque le corresponde al club Biguá el mantenimiento del área verde, es una de sus contraprestaciones por ocupar un predio municipal en cesión. Debe cortar el pasto y hacer podas correctivas.



“En su momento se había planteado que Biguá pagara esta obra que se está haciendo ahora y con eso se podría haber hecho un proyecto más ambicioso, que incluyera otros juegos, como los que se ven hoy en El Jagüel, o en parques de Argentina o de Chile, donde hay juegos que los propios niños comienzan a construir, es decir que no solo juegan sino que crean en el juego; hay algunos que son como laberintos o esferas”, sostuvo el alcalde.



“Biguá estuvo en obras no hace mucho y se podría haber aprovechado esa maquinaria. Pensamos en un proyecto público-privado. Pero la Intendencia prefirió que el club le siga pagando un canon en dinero por el espacio municipal que utiliza. Por eso Biguá, que antes tenía mayores contraprestaciones en obras y servicios, hoy entrega solo ese canon y se encarga del pasto y las podas, y puede hacer alguna plantación”, agregó el alcalde Abt.

Portland y verano.

La fecha elegida para hacer los trabajos, cuando los niños están en vacaciones y podrían disfrutar del parque, fue decisión exclusiva de la IMM. Desde el Municipio Ch se pensaba en otra época de inicio y culminación de obras, pero de todos modos el alcalde y vecinos de la zona comentan que a estas alturas lo principal es que la remodelación largamente esperada esté encaminada.



“Entiendo que no sea el momento, lo comparto y lo vivo en carne propia por mi hijo, pero por lo menos en marzo vamos a disfrutar de un parque que hace 48 años no tenía un cambio importante. Cuando se inaugure estaremos aplaudiendo a más no poder”, dijo Abt.



En la memoria descriptiva de las tareas de readecuación del rincón infantil, sobre la calle Leyenda Patria, se afirma que se generarán “zonas diferenciadas por edades de uso, vinculadas por un área central destinada principalmente al descanso de los padres y al uso de rodados de pequeño porte”. La ejecución de la obra ha demandado retiro de pavimentos existentes y equipamiento urbano obsoleto. Se colocará riego asfáltico, hormigón peatonal, pavimentos de seguridad y greenblock. También se va a recuperar el equipamiento infantil existente (tres módulos de sube y baja y un pórtico de hamacas), se instalará equipamiento infantil nuevo en lugar del obsoleto, será sustituido el cercado perimetral y desarrollado un acondicionamiento vegetal. Asimismo será sustituido el quebrado piso de ladrillo de prensa de la escalera de acceso por pavimento similar.

los nuevos juegos en un monumento histórico

Los nuevos juegos en un monumento histórico Una parte del equipamiento nuevo del rincón infantil del parque de Villa Biarritz, Monumento Histórico y el gran pulmón entre Pocitos y Punta Carretas, será suministrado por la Intendencia de Montevideo y otra parte ha sido donada. En la memoria descriptiva se dice que habrá un pórtico con tres hamacas de bebés, dos toboganes,10 bancos de hormigón armado, y un equipamiento infantil tipo Fahneu.



Se prevé la ejecución de dados de hormigón seco, 2 hamacas tipo canasta inclusiva, un módulo tipo túnel, y 8 papeleras. Todas las estructuras metálicas son de acero. Los postes estructurales metálicos tienen una garantía de 10 años. Las partes y piezas metálicas están garantidas por al menos 5 años. Todas las partes y piezas plásticas de las estructuras fueron fabricadas en polietileno de baja densidad, con garantías de calidad. Los plásticos son homogéneos, resistentes a las inclemencias del ambiente y a rayos UV que garantizan su coloración.

Los parkings son materia pendiente en Municipio Ch

Los barrios que están en la jurisdicción del Municipio Ch parecen tenerlo todo, desde Tres Cruces, La Blanqueada y Parque Batlle hasta Malvín, Pocitos y Punta Carretas. Allí hay clubes deportivos que disponen de gimnasios o canchas abiertas, clubes de pesca, un puertito para yates, un velódromo y una pista de atletismo públicos, gran oferta gastronómica y cultural, shoppings, playas, rambla, plazas y parques. Existe en la jurisdicción cobertura total de saneamiento y no se habla de asentamientos.



- ¿A qué debe apuntar el gobierno local?- es la pregunta para que el alcalde Andrés Abt se extienda a su gusto y real entender.



-Nuestro municipio es privilegiado en cuanto a que las necesidades básicas de sus habitantes están satisfechas. Una obra muy importante que hicimos fue la de la plaza República de El Salvador en La Blanqueada. Había un proyecto encajonado desde hacía años, era un espacio totalmente destruido que hoy ha cambiado la fisonomía del barrio. Pero acá lo fundamental es la mejora de los servicios y el de limpieza es uno, aportamos para eso el 30% de nuestro presupuesto. Por otro lado, en nuestro municipio ingresan entre 120 y 150 mil personas todos los días, de todo el país. Cuando no tenés un buen servicio, cuando la parada del Hospital de Clínicas no está acondicionada, no impacta solo en el vecino sino en quienes vienen de otros barrios o de otros departamentos. Otro de los temas que podría ser central es el de la movilidad y el tránsito, que no se ha podido solucionar; la propuesta de la Intendencia de Montevideo con los estacionamientos subterráneos no fue atractiva para los privados, para llevar adelante las inversiones que se precisan; la articulación con el municipio y con los barrios no fue la más adecuada y por eso no funcionó.