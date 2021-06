Récord de atención en refugios; Mides trabaja para que estén abiertos 24 horas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tuvo un récord de asistencias este domingo en refugios de todo el país, cuando se atendió un total de 3.900 personas. Esto ocurrió en el marco de la advertencia por ola de frío anunciada por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), desde donde además se informó que este lunes puede ser "el día de sensaciones térmicas más bajas en lo que va del año", dijo el ministro Martín Lema.

"Lo que se está promoviendo es que los refugios que funcionan por la noche operen durante el día también, a los efectos de que las personas no tengan la necesidad de dejarlos y exponerse al frío", indicó Lema durante la recorrida de los refugios dispuestos por la Armada Nacional que realizó este lunes.



Actualmente en Canelones los refugios ya están funcionando durante 24 horas, "en Montevideo ya se mandó el comunicado a los centros nocturnos para que permanezcan abiertos las 24 horas y estamos monitoreando la adhesión, que hasta el momento ha sido bien alta", dijo Fernanda Auersperg, directora Nacional de Protección Social.



El ministro indicó además que, en el marco del Operativo Frío Polar, se sumarán 150 cupos a los 3.800 con los que ya se trabaja.



Por otra parte, Lema informó que en la noche de ayer domingo se registró "un retraso importante" en la línea telefónica de atención del Mides, durante la hora pico.



"Siempre decimos que hay cosas para corregir, cosas para mejorar y cosas para aprender. Inmediatamente que tomamos conocimiento de esa situación, nos comunicamos con el presidente de Antel, que actuó de inmediato, y nos comunicamos con la persona encargada de Informática del Mides", dijo.



El jerarca aseguró que pasado un tiempo se pasó a estar en un minuto de espera aproximadamente. "Ahora no solo estamos trabajando para mejorar el promedio, sino que también en que haya servicios para que las personas que llamen puedan saber en qué lugar están de la lista de espera, a los efectos de que no se pierda la motivación de denunciar esos hechos", agregó.



El operativo Frío Polar, que se inició hace tres días, se realiza de forma articulada entre el Mides, el Ministerio del Interior, los Centros de Emergencia Departamentales y la sociedad civil, que puede denunciar los casos de personas en la intemperie.