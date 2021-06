Recolección de basura satisface al 59% de los montevideanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Centro de Estudios Metropolitano Andrés Abt (Cemet), que preside la excandidata a la Intendencia de Montevideo Laura Raffo, se inauguró hoy con la presentación de su primera investigación.

Se trata de un estudio realizado por la consultora Cifra sobre las necesidades de los habitantes de la capital y sus alrededores. Los resultados están subdivididos por municipio.



La recolección de basura conforma al 59% de los montevideanos, según el estudio: 47% dice estar satisfecho y 12%, muy satisfecho. El sistema parece funcionar mejor en los alrededores de Montevideo y en los municipios A y B, donde la satisfacción asciende a 62% y 70% respectivamente. Mientras que el peor puntaje aparece en el D, donde el 5% señala que la basura no se recoge y un 14% está muy insatisfecho con el servicio.

Lo peor evaluado por los vecinos es la reparación de calles y veredas: la insatisfacción alcanza al 49% en general. En segundo lugar en el orden de disconformidades aparece la limpieza, y allí los insatisfechos son el 44%. El informe remarca que “recién en tercer lugar”, pese a lo que se podría esperar, está la recolección de basura.



En tanto, de los servicios municipales básicos, el alumbrado es el que recibe mayor aprobación: el 70% está satisfacho o muy satisfecho. A su vez, los aspectos mejor valorados en los barrios son la convivencia entre los vecinos y el estado de los parques y plazas.

Una de las preguntas de la encuesta fue cuál considera que es el principal problema del barrio en el que reside. La respuesta que más se repite, en 39% de los consultados, es la seguridad. Le sigue la basura, con 18%. Luego hay un 10% que no sabe o que responde “ninguno”, y un 12% que fue agrupado en “otros”. Unos pocos consideran prioritarios otros problemas mencionados, como: calles y veredas rotas (7%), gente en situación de calle, pobreza y desigualdad (4%), transporte público (4%).



Otra pregunta fue cómo cree que ven a su barrio quienes no viven allí. En los municipios C, Ch y E, la mayoría (con matices) responde “como un buen barrio”. En cambio, esa respuesta es totalmente minoritaria en los municipios A, G, D y F.

Un dato llamativo: aún hay 53% que admite no saber en qué municipio vive. Un 41% de los encuestados dijo el suyo; un 6% arriesgó otro y erró. En consonancia, el 73% desconoce quién es su alcalde.