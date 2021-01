Reapertura parcial de fronteras "no mueve la aguja", dijo presidenta de Cámara de Turismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), Marina Cantera, indicó este jueves, a pocas horas de que el presidente Luis Lacalle Pou anunciara la reapertura de fronteras para uruguayos y extranjeros residentes y otras excepciones, que esta medida "no mueve la aguja" para el sector, uno de los más castigados por la pandemia del coronavirus.

"Entendemos que es un paso que va en la línea correcta para poder ir considerando la apertura parcial de fronteras hacia el sector turístico, pero en este en particular el ingreso de uruguayos y de residentes no es para el sector turístico un tema relevante, en el sentido de que no mueve la aguja para nuestros operadores", dijo Cantera en diálogo con Radio Monte Carlo.

"En algún caso puede llegar a tener algún numerito más el turismo interno, pero realmente no es un número significativo", señaló en esa línea.

Cantera subrayó que su sector está en un "momento de colapso muy complicado". Hay un turismo "solamente de fines de semana, y en lugares como Colonia, Montevideo o Punta del Este con una falta tremenda del turismo extranjero", dijo. Además, indicó que en esta última semana la hotelería de Montevideo estuvo "entre un 15 y 18% de ocupación, lo cual es realmente insostenible".

En ese sentido, Cantera aseguró que muchos costos que asumen los operadores fueron prorrogados "pero no quitados". Poniendo como ejemplo el pago de la tarifa de UTE, afirmó que no se ha quitado los costos fijos del servicio "que muchas veces para la hotelería son costos muy grandes por la potencia contratada". Consideró que "hay un montón de costos que los hoteles están teniendo que pagar aunque estén abiertos o cerrados".

La cámara se reunió el 11 de enero con el ministro de Turismo, Germán Cardoso, y espera reiterar un encuentro en los próximos días. "Es una situación en la que públicos y privados tenemos que estar trabajando juntos para encontrar soluciones", a las que calificó de "difíciles".

Entre las alternativas para el sector, señaló los ingresos "en grupo y controlados" fluviales y aeroportuarios "que han dado todas las garantías al país". El País informó este miércoles que de todas las personas que llegaron a Carrasco entre el 1° de julio y el 31 de diciembre, el 99,96% (37.356) tuvo un resultado negativo en su hisopado, mientras que en el caso del 0,04% fue positivo (16 pasajeros).



Lacalle Pou indicó este miércoles de noche en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva tras una reunión del Consejo de Ministros que se decidió volver a partir del 1° de febrero a la situación que había el 20 de diciembre de cierre parcial de fronteras, con lo que se permite de nuevo el ingreso de uruguayos, residentes en el país y algunas otras excepciones.

Un decreto de junio pasado detalla las excepciones para el ingreso a Uruguay en este contexto de pandemia:



a. Extranjeros residentes en el país.



b. Tripulaciones de aeronaves y prácticos de buques.



c. Choferes afectados al transporte internacional de bienes, mercaderías, correspondencia, insumos y ayuda humanitaria y sanitaria.



d. Diplomáticos acreditados ante el gobierno uruguayo o ante Organismos Internacionales con sede en el país.



e. Extranjeros que se beneficien de corredor humanitario o sanitario establecido para el embarque o desembarque de cruceros, buques y aviones con base donde la autoridad sanitaria determine.



f. Brasileños que, demostrando su condición de fronterizos, ingresen a la República por la frontera Uruguay - Brasil y permanezcan en la ciudad fronteriza.



g. Casos manifiestamente fundados de protección internacional conforme lo dispuesto por la Ley N° 18.076, de 19 de diciembre de 2006 (Ley de Refugiados), los que deberán ser analizados, caso a caso, tomando particularmente en cuenta la situación de las personas que arriban por motivo de reunificación familiar con extranjeros que ya cuentan con residencia permanente en el país.



h. Situaciones debidamente justificadas de reunificación familiar (con padres, cónyuges, concubinos, hijos solteros menores o mayores con discapacidad, conforme dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18250, de 6 de enero de 2008, o humanitarias no previstas en los demás literales, gestionadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Dirección Nacional de Migración.



i. Ingresos transitorios con fines laborales, económicos, empresariales o judiciales gestionados ante la Dirección Nacional de Migración por el Ministerio competente correspondiente al área de actividad involucrada y fundado en razones de necesidad impostergable.