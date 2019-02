Reabrió puente de Carmelo tras accidente de diciembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carmelo recuperó el puente giratorio que forma parte de su identidad. Cuando el 15 de diciembre pasado tres barcos embistieron la estructura, muchos temieron lo peor: desde la necesidad de construir un nuevo tendido, hasta perder el icono que tiene 105 años de historia. Transcurrieron poco más de dos meses para que la comunidad que literalmente quedó dividida en dos por el arroyo Las Vacas, pudiera recuperar la normalidad en sus vidas.

Fue una obra récord, por lo que ayer se vivió un día de fiesta y parece haber quedado lejos en el tiempo la fatídica jornada del 15 de diciembre.

Vídeos caseros se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando tres barcos a la deriva arremetiendo contra la estructura, lo que dejó a dos populosos barrios aislados del resto de la ciudad. Por si fuera poco, las intensas precipitaciones habían provocado durante la noche anterior inundaciones en varias zonas y se constató que la mayoría de las rutas y caminos se encontraban cortados, por lo que para salir de Carmelo, solo había una opción: un camino de tierra que conectaba el área rural con Ombúes de Lavalle.

"Representó un trastorno importante para la ciudad, con impacto en lo social y económico. Algunas personas incluso acudieron al llamado de un estudio jurídico que tenía intenciones de iniciar una demanda al Estado. Después la gente se tranquilizó", dijo a El País la alcaldesa Alicia Espíndola, tratando de dimensionar lo que representó esa situación adversa.

El accidente fue el 15 de diciembre. Foto: Daniel Rojas

"Esto es parte de nuestra identidad, de nuestra historia, por lo que después de la angustia de tener la ciudad dividida y temiendo además que la estructura se viera seriamente dañada, ahora verlo recuperado nos llena a todos de inmensa alegría porque emocionalmente representa mucho", indicó Espíndola.

Destacó que desde las primeras horas posteriores a la colisión, el Comité de Emergencia Departamental trabajó denodadamente en coordinación con todas las instituciones para superar la emergencia.

"Fueron momentos de extrema complejidad. Primero tuvimos que resolver como asistir a la población de Lomas y Centenario, que había quedado del otro lado del arroyo. Se dispuso de embarcaciones para cruzarlas, una ambulancia permanente y la policlínica abierta las 24 horas", recordó.

Casi en paralelo, el Ministerio de Transporte coordinaba con Prefectura y empresas privadas el retiro de las embarcaciones que seguían ejerciendo presión sobre el puente, a riesgo de aumentar el daño.

El tendido fue habilitado para el tránsito peatonal y de vehículos livianos. Luego se acordó con la empresa Saceem, que fue la encargada de iniciar, el pasado 2 de enero, los trabajos de recuperación.

"La empresa trabajó intensamente durante diez días para recuperar la estructura y el mecanismo giratorio. Por fortuna las piezas dañadas en la zona central y en las cabeceras se pudieron reconstruir artesanalmente en bronce aquí en Uruguay, sin necesidad de recurrir al exterior", informó la alcaldesa. Los trabajos generaron "algunas molestias" entre vecinos en función de que el paso debió interrumpirse, "algo razonable que debía ocurrir", dijo. Y agregó con orgullo: "Lo importante es que el puente está de pie y sigue siendo giratorio".

Obras.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, anunció ante miles de personas que Carmelo tendrá su segundo puente sobre arroyo Las Vacas en un plazo de 18 meses.

"Ya se están haciendo los movimientos correspondientes", anunció el secretario de Estado, quien en esa misma ciudad y tras el accidente con el puente, sufrió una situación incómoda cuando fue increpado por vecinos del lugar que le reclamaron que si se hubiera solucionado antes el problema de los barcos abandonados, el accidente no hubiera ocurrido.

Un paso en altura habilitado por etapas

En relación al costo que tuvo reparar la rotura del puente, el ministro Víctor Rossi dijo a comienzos de enero que "alguien se va a tener que hacer cargo de los costos importantes" y que "esto no pasó porque sí; en esto hay responsabilidades y ya desde el primer momento hemos iniciado los trámites para que se establezcan cuáles son las responsabilidades, ese tema se resolverá en la Justicia".

El lunes 7 de enero, los vecinos pudieron volver a cruzar el puente, aunque de forma restringida: solo lo podían hacer peatones y quienes circulaban en bicicleta o moto. El pasaje de ómnibus quedó habilitado después, pero de a uno por vez.

En diciembre, 3 embarcaciones abandonadas colisionaron con el puente. Foto: Daniel Rojas

En la jornada de ayer, el municipio dispuso de una camioneta para ir a buscar una obra construida sobre hierro y madera por el artesano de Conchillas Alberto Zabkar. Consiste en una réplica del puente, de 155 centímetros de largo por 40 de alto y que además es giratorio. El artista la cedió para que se exhibiera en oportunidad del acto de reapertura que contó con la presencia del ministro Víctor Rossi.

"Así como algunos les gusta la pesca, mi hobby es la soldadura. En el patio de mi casa tengo una réplica de la torre Eiffel, de 2,50 metros de altura y que se ilumina de noche", indicó a El País.

Dijo que un amigo le sugirió trabajar sobre el puente de Carmelo. "Me propuse hacerlo giratorio, tal como funciona originalmente. Para tener las medidas me fui hasta Carmelo y conté los pasos: tiene 94 de largo y 9 pasos de ancho. Me llevó poco más de un mes terminarlo y aún restan unos pequeños detalles de pintura" comentó.