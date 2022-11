Quiso cancelar viaje de taxi al salir del recital de Coldplay, pero el chofer lo tomó a golpes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El pasado viernes, un hombre —de iniciales G. C.— y su familia fueron a ver a Coldplay al estadio Más Monumental, la cancha de River en Buenos Aires (Argentina). Cuando terminó el recital, intentaron tomar un taxi. Pero desistieron. Ante varias consultas recibieron la misma respuesta: por la demanda, el viaje a Palermo iba a tener un costo de 5000 pesos, no importara lo que indicara el reloj. La impresionante cantidad de espectadores de cada recital aumentó la demanda a niveles estratosféricos, y los taxistas lo aprovechan.

Prefirieron ir a cenar. Cuando la mayoría de los espectadores se habían ido, buscaron otro auto de alquiler. Pensaron que la tarifa, al haber menos personas, no iba a ser fija. Pero se equivocaron. Nada había cambiado. De pronto, un chofer se bajó del vehículo y le gritó a G. C.: “Ahora me tenés que pagar 2000 pesos por bajarme del auto”. Después lo insultó, le pegó una patada y una trompada en la mandíbula.

Así se desprende de la denuncia que hizo G. C. en la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad, en Palermo. Tras la presentación de la víctima se inició una investigación que quedó a cargo del fiscal en lo penal, contravencional y de faltas porteño Federico Taramelli.



Tras una serie de medidas de prueba, como la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad y las filmaciones del Anillo Digital, se pudo determinar la patente del auto y, así, se logró identificar al chofer de taxi que insultó y golpeó a G. C., según informaron a La Nación fuentes judiciales.



La Policía de la Ciudad y el fiscal Taramelli lograron identificar al agresor, que tiene una causa en curso por violencia de género, y solicitó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, agregaron los informantes consultados.

El representante del Ministerio Público imputó al sospechoso de los delitos de lesiones leves y amenazas simples. Lo citó para tomarle declaración hoy.



Según la denuncia de la víctima, un segundo taxista se sumó al ataque. Ese chofer no lo golpeó, pero sí lo increpó.



Esa noche, para tranquilizar a su familia, G. C. decidió retirarse y no hacer la denuncia. Se presentó al día siguiente en la citada dependencia. Cuando la oficial de guardia le preguntó a la víctima si podía identificar al agresor, no lo dudó y dijo que sí.