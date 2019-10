¿Querés adoptar un perro o un gato? Este viernes y sábado se podrá hacer en la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la explanada de la Intendencia de Montevideo este viernes 25 y sábado 26 de octubre habrá una jornada donde las personas interesadas podrán adoptar perros y gatos de refugios de todo el país.

La actividad se desarrollará entre las 14:00 y las 18:00 horas el viernes 25 y de 10:00 a 14:00 horas el sábado 26. "Los refugios van a mostrar el trabajo que hacen con los animales que tienen a su cuidado. También lo más seguro es que muestren sus necesidades de ayuda", dijo a El País el intendente de Montevideo, Christian Di Candia.



Los refugios que participarán son Garritas charrúas, Bastet, APA El Refugio, Cuatro huellas, Nos das un hogar, Costa bichera, Liga bichera, Burakeras y RVA.



Se les busca dar a los refugios "la oportunidad de estar en un lugar concurrido, como lo es la explanada del la Intendencia de Montevideo, para que puedan ofrecer los animales y, a su vez, que la ciudadanía pueda adoptar", dijo Di Candia.



El intendente advirtió que, aunque son jornadas de adopción, "no significa que cualquier persona que venga se pueda llevar un animal" ya que "en algunos casos se verificará que las personas puedan hacerse cargo de este".



A su vez, aclaró que el evento en el que estarán los refugios no es una instancia para que las "personas traigan animales para darles a estos". "La idea es ayudar a los refugios y no darles más trabajo", concluyó.