"No queremos que perros ataquen ovejas, pero tampoco que lo hagan los humanos": denuncian a productores en Bienestar Animal

Productores rurales llevaron este viernes a Plaza Independencia ovejas que murieron al ser atacadas por perros en zonas rurales. Demandaron que el Estado ofrezca una solución a la gran cantidad de ovinos que mueren en estas circunstancias.

La manifestación no solo fue con ovejas ya muertas, sino tambien con algunas heridas y moribundas.

Ante esta situación, algunas organizaciones animalistas expresaron duras críticas en redes sociales. La ONG Animales Sin Hogar escribió en Twitter: "Los animales aún con vida fueron sometidos a un largo viaje para luego ser tirados en la Plaza Independencia con el fin de ser mostrados al público que pasaba por el lugar. Estuvieron ahí tirados sin asistencia veterinaria".

Por su parte, la organización Plataforma Animalista, decidió realizar una denuncia ante el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y dar cuenta de la denuncia al ministro de Ganadería Fernando Mattos a través de una carta, en la que piden que los resposables de la manifestación sean sancionados.

La carta completa

"Por medio de esta carta, las organizaciones que integramos la Plataforma Animalista y abajo firmantes, solicitamos se tenga en cuenta la denunciaque hemos realizado y esperamos la sanción correspondiente.En el día de ayer, viernes 28 de enero, un grupo de productores rurales semanifestó frente a Torre Ejecutiva, exhibiendo como parte de la protesta ovejas gravemente heridas y agonizando.



Dichos animales estuvieron sufriendo durante horas sin ningún tipo de asistencia, de hecho, el objetivo de quienes realizaban la manifestación era exponerlos de esa forma.Entendiendo que la reglamentación vigente no ampara estas acciones y que a su vez estos hechos además de ser explícitamente crueles generan gran sensibilidad social, instamos a que los involucrados sean sancionados y de esta forma evitar que esta situación se repita.Como explicamos al inicio de la carta, hemos realizado la denuncia formal, número de formulario 105137.



Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestra gran preocupaciónpor las faltas de políticas públicas eficientes y eficaces para solucionar laproblemática de la superpoblación canina y felina, algo que nos afectadirectamente.Quienes integramos la Plataforma Animalista somos refugios y rescatistas deanimales, por lo tanto en nuestro día a día vemos infinidades de casos demaltrato, abuso, asesinato de animales y muy poca respuesta desde el Estado.A su vez la cantidad de abandonos ha aumentado, poniendo así más animales en riesgo de vida y recargando aún más el trabajo honorario y sacrificado de los refugios.Seguimos esperando las castraciones masivas y obligatorias, tan necesarias para poder solucionar el problema.



Todos sabemos que la solución pasa por esterilizar, educar, y sancionar. A suvez se debe prohibir la venta de perros y gatos de una buena vez y fomentar las adopciones.Sin duda que también se debería erradicar la caza con perros de formaurgente, por todos los abandonos que genera esta cruel actividad, si deverdad quieren evitarlos perros “errantes” en el campo.Sabemos que estas medidas necesitan recursos económicos, pero lo quemás necesita, es voluntad política.



Nosotros estamos y estaremos a disposición para colaborar, como lo hemoshecho siempre.Por último hacemos un llamado a la sociedad para reflexionar sobre lostratos que reciben aquellos animales llamados “de producción”. Este acto que se dio en plena ciudad y a la vista de todos, no es más que la realidadcruel que viven los animales en su mayoría; las ovejas, cerdos, gallinas,vacas, etc.



No queremos que haya perros atacando a ovejas, pero tampoco que lohagan los humanos.